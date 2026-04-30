Direto Guerra no Irão custou 25 mil milhões de dólares até agora aos EUA
EUA pressionam formação de coligação internacional para reabrir o Estreito de Ormuz. A Marinha israelita deteve hoje 175 ativistas da "Flotilha de Gaza" que se encontravam a bordo de 20 embarcações.
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Guerra no Irão custou 25 mil milhões de dólares até agora aos EUA
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