Habit leva seguros aos utilizadores da Edenred
Habit vai disponibilizar seguros Auto e Moto, Proteção de Pagamentos, e Mobilidade Elétrica aos utilizadores da Edenred a partir de dia 1 de maio.
Numa parceria com a Edenred, especialista em gestão dos benefícios sociais dos colaboradores de empresas, a Habit vai disponibilizar aos utilizadores da plataforma de benefícios extrassalariais soluções de proteção com condições exclusivas. Assim, a partir de dia 1 de maio, os seguros Auto e Moto, Proteção de Pagamentos, Mobilidade Elétrica, e outros, vão estar disponíveis para os utilizadores da Edenred.
Estes primeiros seguros estarão disponíveis no Programa de Descontos e Vantagens da Edenred para subscrição 100% online e vai abranger os mais de 700 mil utilizadores da plataforma de benefícios em Portugal.
“Começamos com um conjunto sólido de soluções, mas com uma ambição clara de continuar a evoluir e a enriquecer esta oferta ao longo do tempo”, afirma João Madureira Pinto, Chief Growth Officer da Habit.
Já Filipa Martins, CEO da Edenred Portugal, sublinha: “A Edenred está empenhada em melhorar a qualidade de vida das pessoas e aumentar o seu poder de compra, não só através dos nossos benefícios extrassalariais, mas também facilitando a poupança em áreas críticas e que têm um peso grande no orçamento familiar. É esse o propósito do nosso Programa de Descontos e Vantagens”, explica. “A parceria com a Habit vai ao encontro deste objetivo, permitindo que os nossos utilizadores tenham menos encargos, mais segurança e possam viver melhor.”
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