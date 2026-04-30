Habit leva seguros aos utilizadores da Edenred

Numa parceria com a Edenred, especialista em gestão dos benefícios sociais dos colaboradores de empresas, a Habit vai disponibilizar aos utilizadores da plataforma de benefícios extrassalariais soluções de proteção com condições exclusivas. Assim, a partir de dia 1 de maio, os seguros Auto e Moto, Proteção de Pagamentos, Mobilidade Elétrica, e outros, vão estar disponíveis para os utilizadores da Edenred.

Estes primeiros seguros estarão disponíveis no Programa de Descontos e Vantagens da Edenred para subscrição 100% online e vai abranger os mais de 700 mil utilizadores da plataforma de benefícios em Portugal.

“Começamos com um conjunto sólido de soluções, mas com uma ambição clara de continuar a evoluir e a enriquecer esta oferta ao longo do tempo”, afirma João Madureira Pinto, Chief Growth Officer da Habit.

Já Filipa Martins, CEO da Edenred Portugal, sublinha: “A Edenred está empenhada em melhorar a qualidade de vida das pessoas e aumentar o seu poder de compra, não só através dos nossos benefícios extrassalariais, mas também facilitando a poupança em áreas críticas e que têm um peso grande no orçamento familiar. É esse o propósito do nosso Programa de Descontos e Vantagens”, explica. “A parceria com a Habit vai ao encontro deste objetivo, permitindo que os nossos utilizadores tenham menos encargos, mais segurança e possam viver melhor.”