Hoje nas notícias: Lei laboral, imigração e AICEP

A Confederação de Comércio e Serviços (CCP) prevê um acordo laboral muito difícil e critica a influência de posições ideológicas nas negociações. A “via verde” da imigração já aprovou mais de quatro mil vistos e a AICEP prepara mudança de liderança com a saída da presidente para a reforma. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta quinta-feira.

CCP vê acordo laboral “extremamente difícil” e alerta para peso de ideologias nas negociações

João Vieira Lopes, que está de saída da presidência da Confederação de Comércio e Serviços (CCP) após 16 anos, mostra-se pouco confiante num acordo sobre a revisão das leis laborais na próxima reunião da Concertação Social, marcada para 7 de maio. Apesar de admitir que já ocorreram desfechos inesperados no passado, considera o consenso “extremamente difícil” após meses de negociação. O dirigente alerta ainda que o debate tem sido condicionado por posições ideológicas e políticas, nem sempre refletindo a realidade económica e social.

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“Via verde” da imigração já aprovou mais de quatro mil vistos e atrai cada vez mais empresas

A “via verde” para a imigração já resultou em mais de quatro mil vistos concedidos desde abril do ano passado, num universo de mais de seis mil pedidos apresentados por cidadãos de dezenas de nacionalidades. A agricultura e a construção continuam a concentrar a maioria das aprovações, mas há um aumento da procura por parte de outros setores. O mecanismo já foi utilizado por mais de uma centena de empresas, refletindo uma adesão crescente, segundo o Governo.

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Madalena Oliveira e Silva sai da AICEP no fim do ano para a reforma

A presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP,) Madalena Oliveira e Silva, vai deixar o cargo no final do ano e reformar-se, após ter assumido uma solução considerada transitória para assegurar a continuidade da agência. A sua nomeação surgiu na sequência da saída de Ricardo Arroja, que esteve pouco mais de um ano na liderança e foi afastado já sob tutela do atual ministro da Economia. O Governo justificou a mudança com a necessidade de uma liderança mais presente junto das empresas, apesar de reconhecer as competências técnicas do anterior responsável. Madalena Oliveira e Silva já integrava a administração executiva da AICEP antes de assumir a presidência.

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Dois terços das medidas do novo plano de recuperação já estavam no Orçamento do Estado

Cerca de dois terços das principais medidas do novo Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), apresentado pelo Governo após as tempestades do inverno, já estavam previstas no Orçamento do Estado para 2026. Das 20 medidas consideradas estruturantes, 13 constavam de forma explícita no documento orçamental aprovado há seis meses, incluindo investimentos na Proteção Civil, modernização tecnológica e reforço de infraestruturas. Apesar de apresentado como um novo pacote de 22,6 mil milhões de euros até 2035, o plano acaba por replicar várias linhas já inscritas no OE, ainda que com enquadramento distinto.

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Escuta de António Costa sobre ‘data center’ de Sines só foi descoberta dois anos depois

Uma escuta da “Operação Influencer” entre António Costa e Diogo Lacerda Machado sobre o projeto do centro de dados de Sines apenas foi detetada pela investigação dois anos depois de ter sido realizada. Na conversa, ambos falam sobre a evolução do investimento e o interesse de investidores norte-americanos. O teor contraria declarações anteriores de Costa, em novembro de 2023, que tinha negado ter abordado o tema com o seu amigo.

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