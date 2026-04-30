Inflação volta a acelerar para 3,4% em abril à boleia dos combustíveis
Aumento homólogo para 3,4% é puxado pela forte alta dos combustíveis, na sequência do conflito no Irão. Valor sem essa componente subiu para 2,2%.
A inflação voltou a acelerar em abril com a forte escalada dos preços dos combustíveis a puxar pelo indicador. De acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), divulgada esta quinta-feira, “a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 3,4% em abril de 2026, taxa superior em 0,7 pontos percentuais à observada no mês anterior”.
Dando sequência ao verificado em março, “a aceleração do IPC é maioritariamente explicada pelo aumento do preço dos combustíveis”, revela o INE, que acrescenta que “o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 2,2%, taxa superior em 0,2 p.p. à do mês precedente”.
Isolando os combustíveis, vê-se bem o impacto: “a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 11,7% (5,7% em março) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 7,5% (6,4% no mês anterior)”.
Comparativamente com o mês anterior, a variação do IPC terá sido 1,4% (2,0% em março e 0,7% em abril de 2025). Estima-se uma variação média nos últimos doze meses de 2,4% (2,3% no mês anterior), de acordo com o INE.
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