Interessada na TAP, a Air France-KLM reduz prejuízo, mas corta previsões devido ao conflito

⚡ ECO Fast A Air France-KLM reportou uma redução no prejuízo operacional para 27 milhões de euros no primeiro trimestre, mas reviu em baixa as suas projeções de capacidade devido a incertezas no mercado.

A parceria franco-neerlandesa melhorou os resultados em 301 milhões de euros em relação ao ano passado, mas prevê um aumento significativo nos custos de combustível em 2026.

O Governo português aprovou o convite para a Air France-KLM e a Lufthansa apresentarem propostas na privatização da TAP, com prazos que podem ser alargados.

A parceria Air France-KLM, uma das duas interessadas na privatização da TAP (a par da Lufthansa) reportou esta quinta-feira uma redução no prejuízo operacional nos primeiros três meses do ano, mas reviu em baixa as projeções de capacidade e em alta as de custos devido à incerteza gerada pelo conflito no Médio Oriente e o impacto nos preços do jet fuel.

A parceria franco-neerlandesa registou um prejuízo operacional de 27 milhões de euros no primeiro trimestre, uma melhoria de 301 milhões de euros em relação ao ano passado, com os aumentos dos preços dos combustíveis ainda a não afetarem os resultados. A perda ficou abaixo dos 389 milhões de euros previstos pelos analistas consultados pela LSEG.

“Embora os aumentos dos preços do combustível ainda não se reflitam nos resultados que apresentamos hoje, prevê-se que pesem nos próximos trimestres“, afirmou o CEO da Air France-KLM, Ben Smith, em comunicado.

A empresa informou que a capacidade do grupo deverá agora aumentar entre 2% e 4% este ano, em relação a 2025, enquanto antes esperava um aumento de 3% a 5%.

Acrescentou que prevê agora um aumento de 2,4 mil milhões de dólares (cerca de 2,05 mil milhões de euros) nos custos de combustível em 2026 face ao ano passado, para um total de 9,3 mil milhões de dólares (perto de 7,95 mil milhões de euros). Uma fatia significativa desse aumento – ou seja, 1,1 mil milhões de dólares – irá ocorrer no segundo trimestre.

O Governo aprovou a 23 de abril o convite formal para a Air France-KLM e a Lufthansa avançarem com a apresentação de propostas vinculativas na privatização da TAP, seguindo a recomendação deixada no relatório elaborado pela Parpública.

Os dois grupos foram os únicos a apresentarem uma proposta não-vinculativa para a aquisição de 44,9% da TAP (a que se somam 5% para os trabalhadores) até ao prazo limite de 2 de abril. A Parpública dispunha de 30 dias para enviar ao Governo um relatório com a avaliação das duas propostas, prazo que não chegou a esgotar.