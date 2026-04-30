João Gomes Cravinho é o novo reitor do Colégio da Europa em Bruges

O académico e ex-ministro João Gomes Cravinho foi nomeado esta quinta-feira reitor do Colégio da Europa, em Bruges, para um mandato renovável de cinco anos, anunciou a instituição.

“A 30 de abril, o Colégio da Europa nomeou o Dr. João Gomes Cravinho como seu próximo reitor”, anunciou a instituição em comunicado, acrescentando que a escolha do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de António Costa foi decidida pelo Conselho Administrativo do Colégio da Europa, na sequência da proposta do seu Conselho Académico.

Em declarações à Lusa, Gomes Cravinho referiu que assume o cargo de reitor do Colégio da Europa “com profunda satisfação e um elevado sentido de responsabilidade“.

O ex-ministro já era apontado como o favorito para se tornar o novo reitor da universidade belga, concorrendo pelo cargo com Cecilia Malmström, ex-comissária europeia para o Comércio, e Frans Timmermans, ex-vice-presidente executivo da Comissão Europeia, segundo adiantava a imprensa.

Belém destaca “capacidade portuguesa para ocupar posições de liderança intelectual e institucional no espaço europeu”

Entretanto, o Presidente da República, António José Seguro, já veio felicitar João Gomes Cravinho pela nomeação para esta instituição que tem formado várias gerações que construíram e aprofundaram o projeto europeu.

“João Gomes Cravinho chega a Bruges com um percurso que poucas vezes se encontra reunido numa só pessoa: académico, alto funcionário da União Europeia, diplomata e ministro em áreas centrais para a agenda europeia de hoje”, refere a Presidência da República

Na mesma nota salienta que “conhece a Europa por dentro, as suas instituições e o seu potencial”. “A sua nomeação significa o reconhecimento de alguém que, ao longo de décadas, soube articular o interesse nacional com a responsabilidade coletiva europeia”, acrescenta.

“E surge num momento em que a Europa é chamada a redefinir o seu lugar no mundo. A guerra no continente, a pressão sobre as democracias, a urgência de uma autonomia estratégica real em matéria de defesa, tecnologia e energia, tudo isso exige que as instituições europeias estejam à altura do momento”, acrescenta.

Sendo um reconhecimento pessoal, o Palácio de Belém sublinha que “é também uma afirmação da capacidade portuguesa para ocupar posições de liderança intelectual e institucional no espaço europeu”. A nomeação “constitui uma excelente notícia para Portugal e um justo reconhecimento do seu valor”, sendo saudada pelo Presidente da República com “orgulho, esperança e confiança”.

(Notícia atualizada às 14h45 com reação de António José Seguro)