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Lagarde explica sétima pausa seguida do BCE e riscos da guerra. Veja aqui

A presidente do Banco Central Europeu vai falar sobre o racional por trás da manutenção das taxas de juro e os próximos passos na política monetária no contexto da guerra no Médio Oriente.

O Banco Central Europeu manteve inalteradas as taxas de juro na Zona Euro mas alertou para “o aumento acentuado” dos preços da energia devido à guerra no Médio Oriente. A atenção vira agora para a conferência de imprensa de Christine Lagarde em Frankfurt e os sinais que poderá dar sobre eventuais subidas no preço do euro.

Acompanhe aqui as declarações.

 

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