Maio traz a maior subida da prestação da casa em mais de um ano

⚡ ECO Fast Maio traz um aumento significativo nas prestações de crédito à habitação, com os contratos indexados à Euribor a 3, 6 e 12 meses a registarem os maiores encarecimentos em mais de um ano.

Os contratos indexados à Euribor a 3 meses terão um aumento de 1,87%, enquanto os de 12 meses enfrentarão um encarecimento de 7,75%, refletindo a subida das taxas em abril.

Este cenário alerta as famílias para a necessidade de reavaliar o impacto das taxas Euribor no seu orçamento, especialmente com o aumento contínuo das prestações.

Maio chega com más notícias para as famílias com crédito à habitação. Segundo cálculos do ECO, os contratos de taxa variável com data de revisão para o próximo mês vão sentir o peso da subida das taxas Euribor de abril no próximo extrato bancário.

Os contratos indexados à Euribor a 3, 6 e 12 meses com renovação de taxa em maio vão registar subidas da prestação de forma muito mais pronunciada do que os contratos revistos em abril sentiram.

Maio marcará mesmo o maior encarecimento da prestação da casa em mais de um ano, com aumentos entre 1,87% (Euribor a 3 meses) e 7,75% (Euribor a 12 meses), considerando um crédito à habitação de 150 mil euros, a 30 anos, com um spread de 1%.

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Para um crédito à habitação nessas condições indexado à Euribor a 3 meses, a prestação vai subir 11,9 euros (+1,87%), passando de 634,70 euros — valor pago nos últimos três meses — para 646,57 euros, de acordo com os cálculos do ECO. Trata-se do maior encarecimento mensal da prestação para este tipo de contratos desde dezembro de 2023.

A explicação está no comportamento da Euribor a 3 meses ao longo de abril, dado que a taxa manteve-se praticamente durante todo o mês acima dos 2,1%, desenhando uma tendência de subida que culminou numa média mensal de 2,1741%, cerca de 14,6 pontos base acima da taxa média de janeiro, que havia servido de base para o cálculo da prestação nos três meses seguintes (janeiro, fevereiro e março). É esse diferencial que se traduz agora num encargo adicional no orçamento familiar.

A situação é igualmente desfavorável para quem está indexado à Euribor a 6 meses. Neste caso, a prestação da casa vai registar um aumento de 28,21 euros (+4,42%), passando de 641,08 euros para 669,39 euros nos próximos seis meses. Trata-se do maior incremento mensal para este prazo desde dezembro de 2023. A taxa média da Euribor a 6 meses considerada para efeitos de cálculo é de 2,4501%.

Este será, além disso, o sexto aumento mensal consecutivo dos contratos indexados à Euribor a 6 meses revistos num mês, uma sequência que ilustra bem a mudança de ciclo vivida nos últimos meses nos mercados monetários europeus.

O que começou por ser uma correção suave foi ganhando corpo ao longo dos meses e atinge agora um dos valores mais expressivos desde o pico do ciclo de subida de taxas do Banco Central Europeu (BCE).

Porém, é nos contratos indexados à Euribor a 12 meses que o impacto de maio se faz sentir de forma mais expressiva. Para um crédito nas mesmas condições — 150 mil euros, a 30 anos, spread de 1% –, a prestação da casa vai aumentar 49,9 euros (+7,75%), saltando de 644,07 euros para 693,97 euros nos próximos 12 meses. A taxa média de referência para este prazo fixou-se nos 2,7417%.

Este é o maior aumento mensal da prestação para os contratos indexados à Euribor a 12 meses desde janeiro de 2024, um marco que evidencia a aceleração do movimento de subida das taxas e que deverá servir de alerta para as famílias que ainda não fizeram as contas ao impacto da atual trajetória da Euribor no seu orçamento doméstico.

Para o ajudar a calcular o impacto concreto no seu crédito à habitação, o ECO disponibiliza um simulador. Faça as suas contas e descubra quanto irá pagar a mais — ou a menos — na prestação da casa após a próxima revisão no simulador do ECO:

Tenho um crédito à habitação no valor de euros, contratualizado por um prazo de anos, indexado à Euribor a 12 meses (que há um ano estava nos % ), com um spread de % . A prestação da casa que pago atualmente é de 308 euros, mas caso a Euribor a 12 meses passe para % , a prestação passa para 432 euros. (Mude os campos sublinhados para descobrir os números mais próximos da sua previsão.)

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para ver o simulador.