Marca da VDM é melhor rede global de hambúrgueres

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A Hundred Burgers, integrada no portfólio da VDM Capital, o family office do empresário Domingos Vieira de Matos, foi novamente reconhecida como a melhor rede de hambúrgueres do mundo pelos prémios “The World’s Best Burger” e pelo ranking internacional Burgerdudes. Este é o terceiro ano consecutivo em que a marca conquista este título, após distinções em 2024, 2025 e 2026. Fundada em 2020 em Valência por Álex González-Urbón e Ezequiel Maldjian, a empresa afirmou-se rapidamente como um caso de sucesso internacional no segmento da restauração premium.

A Hundred Burgers diferencia-se pela integração vertical que assegura controlo total sobre a qualidade, frescura e consistência dos produtos. Todos os produtos são preparados diariamente em instalações próprias, localizadas em Valência e Madrid. A marca segue uma filosofia artesanal rigorosa, utilizando carne premium dry-aged, frequentemente de raça Rubia Gallega, maturada entre 60 e 120 dias e moída diariamente. O pão exclusivo, que resulta da combinação de brioche com Japanese milk bun, é assado todas as manhãs, e as receitas são equilibradas para proporcionar uma experiência gastronómica sofisticada.

A entrada da VDM Capital e da Buenavista Equity Partners em 2025 permitiu à empresa acelerar a expansão nacional e internacional, mantendo os fundadores envolvidos na gestão. A estratégia futura da Hundred Burgers passa pelo investimento em câmaras próprias de maturação de carne, expansão da rede de restaurantes próprios, digitalização avançada dos processos e integração de inteligência artificial para antecipação de tendências e otimização da produção. Atualmente, a empresa prepara a entrada na Catalunha e estuda o mercado do Reino Unido para uma futura expansão internacional.

Para a VDM Capital, este reconhecimento internacional reforça a estratégia de investimento em empresas com elevado potencial de crescimento, modelos de negócio sólidos e capacidade de liderança global. A Hundred Burgers tornou-se uma referência mundial no universo das hamburguerias artesanais, combinando ingredientes de excelência, controlo total da cadeia de valor, inovação constante e uma experiência diferenciadora que a posiciona como líder no seu segmento.