ECO Avenida

Marca da VDM é melhor rede global de hambúrgueres

 ECO IA,

Hundred Burgers, do portfólio da VDM Capital, foi distinguida pelo terceiro ano consecutivo nos prémios The World’s Best Burger e no ranking Burgerdudes.

 

Domingos Vieira de Matos e Maria João Matos.

A Hundred Burgers, integrada no portfólio da VDM Capital, o family office do empresário Domingos Vieira de Matos, foi novamente reconhecida como a melhor rede de hambúrgueres do mundo pelos prémios “The World’s Best Burger” e pelo ranking internacional Burgerdudes. Este é o terceiro ano consecutivo em que a marca conquista este título, após distinções em 2024, 2025 e 2026. Fundada em 2020 em Valência por Álex González-Urbón e Ezequiel Maldjian, a empresa afirmou-se rapidamente como um caso de sucesso internacional no segmento da restauração premium.

A Hundred Burgers diferencia-se pela integração vertical que assegura controlo total sobre a qualidade, frescura e consistência dos produtos. Todos os produtos são preparados diariamente em instalações próprias, localizadas em Valência e Madrid. A marca segue uma filosofia artesanal rigorosa, utilizando carne premium dry-aged, frequentemente de raça Rubia Gallega, maturada entre 60 e 120 dias e moída diariamente. O pão exclusivo, que resulta da combinação de brioche com Japanese milk bun, é assado todas as manhãs, e as receitas são equilibradas para proporcionar uma experiência gastronómica sofisticada.

A entrada da VDM Capital e da Buenavista Equity Partners em 2025 permitiu à empresa acelerar a expansão nacional e internacional, mantendo os fundadores envolvidos na gestão. A estratégia futura da Hundred Burgers passa pelo investimento em câmaras próprias de maturação de carne, expansão da rede de restaurantes próprios, digitalização avançada dos processos e integração de inteligência artificial para antecipação de tendências e otimização da produção. Atualmente, a empresa prepara a entrada na Catalunha e estuda o mercado do Reino Unido para uma futura expansão internacional.

Para a VDM Capital, este reconhecimento internacional reforça a estratégia de investimento em empresas com elevado potencial de crescimento, modelos de negócio sólidos e capacidade de liderança global. A Hundred Burgers tornou-se uma referência mundial no universo das hamburguerias artesanais, combinando ingredientes de excelência, controlo total da cadeia de valor, inovação constante e uma experiência diferenciadora que a posiciona como líder no seu segmento.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Formação
“IA não substitui professores. Reforça papel de mentores”

Secretária de Estado do Ensino Superior frisa também que ideia de que a aprendizagem acontece apenas uma vez e no início da vida está cada vez mais desalinhada, e as universidades têm de se adaptar.

Isabel Patrício,

Joana Garoupa

Quando o LinkedIn mente

O LinkedIn pode “mentir” num perfil, campanhas esquecem-se, títulos passam… mas a forma como uma marca é vivida e confiada… essa, sim, fica.

Joana Garoupa,

Aeronáutica
Governo dá “passos largos” para fábrica de aeronaves em Beja

 Nuno Melo, revelou que o Governo está a dar "passos largos" para instalar em Beja uma fábrica da construtora aeronáutica brasileira Embraer para produzir aeronaves militares Super Tucano.

Lusa,