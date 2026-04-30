Marinha Portuguesa enviou o navio-escola NRP Sagres para os EUA

O NRP Sagres, navio-escola da Marinha Portuguesa, partiu esta quinta-feira, 30 de abril, da Base Naval de Lisboa para os Estados Unidos, numa cerimónia que marcou o início da viagem de instrução dos cadetes da Escola Naval. Conta com 107 militares da Armada, aos quais se juntam 77 cadetes da Escola Naval e dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e um cadete romeno.

“Durante esta viagem, os cadetes vão desenvolver competências essenciais para a sua formação enquanto futuros oficiais da Marinha através de diversas atividades”, explicita a Marinha Portuguesa em comunicado.

O embarque dos cadetes vai dividir-se em dois períodos, com 36 cadetes do 2.º ano da Escola Naval a embarcar de 30 de abril a 11 de julho, e os restantes 41 cadetes, do 1.º ano, de 11 de julho a 23 de agosto, embarcam 41 Cadetes do 1.º ano. A troca está prevista ocorrer em Boston.

Além da formação dos cadetes da Marinha Portuguesa, a viagem do NRP Sagres tem também como objetivo “apoiar a candidatura de Portugal a membro não permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), participar nas comemorações do Dia de Portugal junto da população portuguesa emigrada, bem como participar na Sail 250, evento de celebração do 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos da América e na International Naval Review (INR 250)”.

A bordo do navio-escola “vão ainda duas pipas e diversas garrafas de vinho Madeira, o qual terá sido utilizado no brinde dos fundadores dos Estados Unidos da América, a 4 de junho de 1776”. A Armada, para assinalar esse momento, afirma que deverá brindar com este vinho todos os eventos realizados a bordo do NRP Sagres.

A viagem de instrução está prevista decorrer até 23 de agosto e o NRP Sagres vai passar pelos portos de Nova Iorque, Norfolk, Baltimore, Boston, New Bedford, nos Estados Unidos, e de Hamilton, nas Bermudas.