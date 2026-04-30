Mau tempo. 1,1 milhões para reconstrução de casas em Ferreira do Zêzere

Três meses depois da depressão Kristin, a Câmara de Ferreira do Zêzere concluiu a totalidade do processo de validação das candidaturas e faz as contas: das 10.143 candidaturas apresentadas, 1.777 foram analisadas pela autarquia, 906 estão em fase de pagamento e 242 já receberam apoio financeiro.

O município ultrapassou as 10 mil candidaturas de pedidos de apoio para reconstrução das casas devido ao chamado “comboio de tempestades” que assolou o país entre janeiro e fevereiro, anunciou esta quinta-feira o município liderado pelo socialista Bruno Gomes. Destas, contabiliza a autarquia, as 242 que já receberam apoio totalizam 1,13 milhões de euros, numt total de cinco milhões de euros solicitados para reerguer casas.

“Estes dados traduzem uma taxa global de validação de 54,3% e uma execução financeira inicial de 41,9% do montante validado”, contabiliza a autarquia do distrito de Santarém num comunicado.

Queríamos que este processo fosse célere, mas com a devida segurança jurídica e factual dos danos e pedidos de apoio reportados. Bruno Gomes Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere

Do total de cinco milhões de euros, 2,78 milhões dizem respeito aos pedidos de reconstrução das habitações de montante superior a 5.000 euros. Já foram analisados 305 processos, validados 1,42 milhões de euros e pagos 477 mil euros.

Foram igualmente analisadas 578 candidaturas para apoio financeiro igual ou inferior a 5.000 euros, num total de 2,21 milhões de euros, tendo sido validados pelo município mais de 1,3 milhões de euros e processados pagamentos no valor aproximado de 660 mil euros.

“Queríamos que este processo fosse célere, mas com a devida segurança jurídica e factual dos danos e pedidos de apoio reportados. Só assim podemos prestar o apoio necessário aos nossos cidadãos, mapear os estragos no território e projetar as soluções para o futuro”, explana o autarca Bruno Gomes, citado na mesma nota.

Apesar de a autarquia ter concluído o processo de validação, poderão ser “solicitados elementos adicionais por parte da CCDR [Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo], quer ao município, quer às pessoas que pediram apoio.