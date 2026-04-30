MMR Legal Services reforça área de Propriedade Intelectual

A advogada Maria de Bragança Campilho junta-se à MMR Legal Services como Consultora Jurídica, reforçando a área da Propriedade Intelectual. Com um percurso de mais de 15 anos dedicado a esta área, Maria de Bragança Campilho possui experiência em marcas, patentes, desenhos ou modelos, direitos de autor, publicidade, concorrência desleal e contencioso associado. A sua atuação destaca-se por uma abordagem integrada à proteção, valorização e defesa de ativos intangíveis, cada vez mais críticos para empresas e projetos inovadores.

A advogada licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa), pós-graduação em Direito Comunitário pelo King’s College London, VI Curso de Pós-Graduação em Direito Industrial da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e LL.M. em Propriedade Intelectual pela Queen Mary University of London, uma referência global nesta área.

Ao longo da sua carreira, passou por sociedades como a Amaral Cabral & Associados, Raúl César Ferreira (Herdeiros), Lda., SGCR – Simões Garcia Côrte-Real & Associados e António Frutuoso de Melo e Associados, onde desenvolveu trabalho em consultoria, contencioso e definição de estratégias de proteção de direitos de propriedade intelectual, assessorando empresas, indústrias criativas e tecnológicas, bem como projetos inovadores.

“A integração da Maria de Bragança Campilho representa um reforço estratégico da nossa área de Propriedade Intelectual. A sua experiência e visão internacional permitem-nos elevar a qualidade e a sofisticação do aconselhamento que prestamos aos nossos clientes”, afirma Márcia Martinho da Rosa, fundadora da MMR Legal Services.

Com esta colaboração, a MMR Legal Services consolida a sua posição como estrutura jurídica altamente especializada em Propriedade Intelectual e Direito Digital, preparada para acompanhar clientes nacionais e internacionais em desafios complexos que cruzam tecnologia, criatividade, regulação e proteção de ativos intangíveis.