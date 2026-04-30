Novo dono do Novobanco afirma “compromisso de longo prazo com Portugal”

O grupo francês BPCE diz ter “um compromisso de longo prazo com Portugal”, depois de fechar a compra do Novobanco por 6,7 mil milhões de euros. Juntando os trabalhadores do Banco Primus, da Oneys e, agora, do Novobanco, “o BPCE torna-se tanto um parceiro de referência no financiamento da economia portuguesa como um importante empregador, elevando a sua força de trabalho local para perto de 8 mil funcionários“.

De acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira ao final da manhã, “o BPCE poderá, assim, posicionar-se como o banco de referência para as relações de negócios franco-portuguesas”. E salienta a dimensão da operação, rara no setor e nos tempos que correm.

“Como a maior aquisição bancária transfronteiriça na Zona Euro em mais de dez anos, a integração do Novobanco representa um enorme marco no projeto estratégico Vision 2039 do BPCE, fortalecendo a sua ambição em crescer e diversificar em França, na Zona Euro e internacionalmente”, pode ler-se no documento. “Esta transação fortalece a estratégia de diversificação do BPCE. Por um lado, aumenta a exposição do BPCE à economia portuguesa – um mercado dinâmico e apelativo com fundamentais sólidos. Por outro, diversifica o perfil de taxa de juro do grupo ao aumentar a quota de crédito a taxa variável”, que é mais comum no mercado nacional.

E quanto à estratégia para o banco português, agora que já é, de facto, o novo dono? “O Novobanco vai fortalecer as suas capacidades e consolidar o seu papel chave no financiamento da economia portuguesa. Ao integrar um grupo europeu líder reconhecido pela sua forte capitalização, vai beneficiar de um aumentado potencial de crescimento. O BPCE irá ainda apoiar o desenvolvimento na banca de retalho e corporate ao trazer todo o conhecimento dos negócios do grupo”.

“Nas pequenas e médias empresas, um segmento muito dinâmico em Portugal, o Novobanco juntará forças com o BPCE – o líder na banca para empresas em França – para as suportar em todas as fases do seu desenvolvimento, desde start-up às fases de crescimento e sucessão. Para os grandes clientes, o objetivo é desenvolver mais as atividades corporate e institucionais, nomeadamente ao providenciar acesso aos mercados de capitais internacionais e no suporte ao seu desenvolvimento estratégico”, acrescenta.

Esta transação é uma muito boa notícia para o Novobanco, para o BPCE e para a soberania económica e financeira da Europa Nicolas Namias CEO do BPCE

Já no que toca ao segmento de retalho, “o BPCE irá trazer o seu conhecimento provado nas áreas de poupança, seguros e banca privada, e irá acelerar a transformação digital para melhorar a experiência do consumidor. Por último, o BPCE promete aumentar o financiamento da transição ambiental para particulares e empresas”.

“Estamos contentes e orgulhosos por dar as boas-vindas ao Novobanco ao BPCE e por reforçar o nosso compromisso de longo prazo com Portugal“, afirma Nicolas Namias, CEO do banco francês. “Esta transação é uma muito boa notícia para o Novobanco, para o BPCE e para a soberania económica e financeira da Europa”, conclui.