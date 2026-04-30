Plano poupança reforma: o que é?
Hoje vamos falar sobre PPR.
Um Plano Poupança Reforma (PPR) é um produto financeiro destinado a incentivar a poupança para a reforma, oferecendo dois principais benefícios fiscais:
“À entrada”: Permite deduzir 20% do valor investido em cada ano no IRS, com limites baseados na idade. Até 35 anos, o máximo dedutível é 400€ (investindo 2.000€); entre 35 e 50 anos, o máximo é 350€ (investindo 1.750€); e após 50 anos, o máximo é 300€ (investindo 1.500€).
“À saída”: Reduz a tributação sobre os rendimentos, desde que os resgates sejam feitos por motivos previstos, como complemento de reforma, doença grave ou amortização de crédito à habitação.
Existem diferentes tipos de PPRs, com características variadas:
Garantia de capital: Alguns oferecem garantia de capital, enquanto outros não. PPRs com garantia de capital geralmente têm retornos esperados menores.
Rentabilidade garantida: Alguns garantem uma taxa de rentabilidade, enquanto outros dependem da performance dos investimentos.
Exposição a ações: PPRs podem investir mais ou menos em ações, influenciando o risco e o retorno esperado.
Política de investimento: Algumas mantêm uma estratégia constante, enquanto outras adaptam a estratégia conforme os objetivos de reforma.
Os PPRs podem ser adquiridos através dos mediadores de seguros ou bancos.
Com um plano consistente, pode-se garantir uma maior estabilidade financeira no futuro.
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