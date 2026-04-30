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Plano poupança reforma: o que é?

  • ECO Seguros
  • 7:45

Hoje vamos falar sobre PPR.

Um Plano Poupança Reforma (PPR) é um produto financeiro destinado a incentivar a poupança para a reforma, oferecendo dois principais benefícios fiscais:

“À entrada”: Permite deduzir 20% do valor investido em cada ano no IRS, com limites baseados na idade. Até 35 anos, o máximo dedutível é 400€ (investindo 2.000€); entre 35 e 50 anos, o máximo é 350€ (investindo 1.750€); e após 50 anos, o máximo é 300€ (investindo 1.500€).

“À saída”: Reduz a tributação sobre os rendimentos, desde que os resgates sejam feitos por motivos previstos, como complemento de reforma, doença grave ou amortização de crédito à habitação.

Existem diferentes tipos de PPRs, com características variadas:

Garantia de capital: Alguns oferecem garantia de capital, enquanto outros não. PPRs com garantia de capital geralmente têm retornos esperados menores.

Rentabilidade garantida: Alguns garantem uma taxa de rentabilidade, enquanto outros dependem da performance dos investimentos.

Exposição a ações: PPRs podem investir mais ou menos em ações, influenciando o risco e o retorno esperado.

Política de investimento: Algumas mantêm uma estratégia constante, enquanto outras adaptam a estratégia conforme os objetivos de reforma.

Os PPRs podem ser adquiridos através dos mediadores de seguros ou bancos.

Com um plano consistente, pode-se garantir uma maior estabilidade financeira no futuro.

Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.

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