Porto termina 2025 com mais 2.200 novas empresas

No último ano foram criadas 2.238 empresas no Porto e outras 945 fecharam portas. A cidade exportou mais de mil milhões de euros em bens em 2025, com um peso mais significativo no último trimestre a totalizar quase 275 milhões de euros. E as famílias estão mais endividadas com o crédito à habitação.

Estes dados fazem parte do Boletim Económico do município, presidido por Pedro Duarte, referente ao quarto trimestre de 2025. Este boletim foi criado em 2023 pelo Executivo de Rui Moreira, com o objetivo de traçar o perfil económico da Invicta.

“Os dados, agora apresentados, permitem uma leitura consolidada do desempenho ao longo de 2025, evidenciando um ritmo de crescimento muito significativo e atingindo novos máximos históricos em diversos indicadores“, assinala o vereador da Economia e Empreendedorismo, Hugo Beirão.

No último trimestre de 2025, o Porto contabiliza 521 novas empresas, apesar de registar uma quebra de 0,6% face a período homólogo. Já o número de empresas a fechar portas (154) aumentou 20,3% em relação a período homólogo de 2024.

O município também analisou o comércio internacional: o volume de bens exportados com origem no Porto atingiu os 275 milhões de euros, o que significa um acréscimo de 8,4% relativamente ao trimestre anterior. Por outro lado, importou bens avaliados em 823 milhões de euros.

Segundo a autarquia, a inflação na região Norte (2,6%) está acima da média nacional (cerca de 2,4%).

Já as famílias da Área Metropolitana do Porto (AMP) estão mais endividadas, com quase 337 mil devedores a totalizarem 18 mil milhões de euros de empréstimos destinados à habitação em dezembro de 2025; o que se traduziu num aumento de cerca de 10% quando comparado com igual período de 2024.

Em dezembro, o valor mediano da avaliação bancária dos imóveis no Porto atingiu os 3.105 euros por metro quadrado, mantendo a tendência de crescimento verificada ao longo do ano. O valor associado aos apartamentos (3.126 euros/m2) cifrou-se acima do valor das moradias (3.048 euros/m2). Mas é no centro histórico do Porto que as casas são mais caras (4.603 euros/m2), enquanto a maior variação homóloga se regista na União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

Já os empréstimos a sociedades não financeiras (SNF) da AMP totalizaram 12,5 mil milhões de euros em dezembro de 2025, enquanto o número de devedores no mesmo período aumentou para 40,9 milhões de euros.

Este documento dá ainda conta de uma redução de 13,7% no desemprego no último trimestre de 2025 – 9.197 desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) –, quando comparado com igual período de 2024 (10.826 pessoas sem emprego).

Ainda no quarto trimestre do último ano, o município registou um consumo na cidade na ordem dos 850 milhões de euros, distribuídos por mais de 26 milhões de transações na rede multibanco do Porto. O consumo realizado através de cartões com origem estrangeira atingiu 16,1% do valor total, principalmente provenientes dos Estados Unidos (23,6 milhões de euros), Espanha (14,8 milhões) e França (14,7 milhões).

Destaque ainda para o setor do turismo que, nos últimos três meses de 2025, registou um crescimento de 5,1% no número de dormidas (1,5 milhões) face a período homólogo do ano anterior. Os proveitos totais dos alojamentos turísticos superaram os 116 milhões de euros, o que se refletiu num aumento de 4,6% em relação aos três últimos meses de 2024.

Já na vertente da mobilidade, a autarquia destaca o tráfego no Aeroporto Francisco Sá Carneiro: quatro milhões de passageiros no último trimestre do ano passado.