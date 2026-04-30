Preço do Brent dispara 5% para quase 125 dólares com Trump a ponderar nova ação militar no Irão

⚡ ECO Fast O preço do petróleo Brent disparou mais de 5% devido a notícias sobre uma possível ação militar dos EUA contra o Irão, aumentando os temores de perturbações no abastecimento.

Os futuros do Brent e do WTI estão a caminho do quarto mês consecutivo de ganhos, com o Brent a atingir o nível mais alto desde março de 2022, e o WTI a subir mais de 90% desde o início do ano.

Os analistas alertam que os investidores preveem um conflito prolongado, refletido no aumento dos preços dos futuros a longo prazo, que atingiram níveis recorde.

O preço do petróleo Brent — referência para a Europa — dispara mais de 5% esta quinta-feira, impulsionado por uma notícia de que os EUA estão a ponderar uma ação militar contra o Irão para quebrar o impasse nas negociações destinadas a pôr fim à guerra, aumentando os receios de novas perturbações no abastecimento das exportações do Médio Oriente.

“O principal catalisador do mais recente aumento dos preços do petróleo foi uma notícia da Axios, sugerindo que uma escalada do conflito continuava a ser considerada como uma opção”, explicaram os analistas do Deutsche Bank. “E, durante a noite, foi noticiado que Trump deverá receber hoje um briefing sobre possíveis planos de ação militar”.

“Sem sinais de quaisquer negociações de paz e com o aumento dos receios de uma escalada, os preços do petróleo continuaram a registar ganhos, tal como nos últimos dias”, sublinharam. “De facto, mesmo antes do salto registado durante a noite, o petróleo Brent já tinha subido 6,08% ontem, marcando o oitavo aumento consecutivo”.

Os futuros do barril de Brent para entrega em junho sobem às 7h35 6,56 dólares, ou 5,56%, para 124,59 dólares, após um ganho de 6,1% na sessão anterior.

Os futuros do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA avançam 2,76 dólares, ou 2,6%, para 109,64 dólares por barril, após uma subida de 7% na sessão anterior, registando ganhos em oito das nove sessões.

Ambos os preços de referência estão a caminho do seu quarto mês consecutivo de ganhos. Desde o início do ano, os preços do Brent mais do que duplicaram, atingindo na quinta-feira o seu nível mais alto desde março de 2022, e o WTI subiu mais de 90%.

Os analistas do Deutsche vincaram que “os investidores estão também a prever um conflito mais prolongado, uma vez que os futuros a mais longo prazo subiram para os seus níveis mais elevados desde o início do conflito”.

“Por exemplo, o contrato de futuros do Brent a seis meses está esta manhã a 91,49 dólares por barril, não tendo anteriormente fechado acima dos 90 dólares por barril neste conflito”, concluíram.