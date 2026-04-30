Preço do cabaz alimentar recua após sete semanas consecutivas a subir

Depois de sete semanas consecutivas de aumentos, o preço do cabaz alimentar monitorizado pela Deco Proteste desceu 2,37 euros face à semana anterior, fixando-se nos 258,52 euros.

Face ao início do ano, os consumidores gastam agora mais 16,69 euros (+6,9%) para comprar o mesmo cabaz com 63 produtos essenciais. Há um ano, era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 19,10 euros (menos 7,98%).

Entre os produtos cujo preço mais aumentou percentualmente na última semana, entre 22 e 29 de abril, destacam-se os cereais de fibra (16% para 4,36 euros), a alface frisada (13% para 2,69 euros) e o pão de forma sem côdea (8% para 2,59 euros).

Face ao mesmo período do ano passado, as maiores subidas registam-se na couve-coração (43%) o robalo (34%) e os brócolos (32%).

A análise mostra ainda que, no início de 2022 — quando a organização de defesa do consumidor começou a acompanhar a evolução destes preços — era possível comprar exatamente os mesmos 63 produtos por menos 70,82 euros, uma diferença de 37,73%.

A Deco Proteste destaca que desde que iniciou esta análise, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais registaram-se na carne de novilho para cozer (124% para 13,04 euros/kg), a couve-coração (101% para 2,00 euros/kg) e os ovos (84% para 2,10 euros).