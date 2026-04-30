Presidente da AICEP sai no fim do ano para a reforma

A presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP,) Madalena Oliveira e Silva, vai deixar o cargo no final do ano e reformar-se, escreve o Jornal Económico (acesso pago), após ter assumido uma solução considerada transitória para assegurar a continuidade da agência.

A sua nomeação surgiu na sequência da saída de Ricardo Arroja, que esteve pouco mais de um ano na liderança e foi afastado já sob tutela do atual ministro da Economia. O Governo justificou a mudança com a necessidade de uma liderança mais presente junto das empresas, apesar de reconhecer as competências técnicas do anterior responsável. Madalena Oliveira e Silva já integrava a administração executiva da AICEP antes de assumir a presidência.

Nas últimas semanas, a administração da AICEP sofreu duas baixas de peso. O administrador financeiro (CFO) Francisco Catalão foi escolhido pelo primeiro-ministro para o cargo de secretário de Estado da Gestão da Saúde, enquanto a administradora Joana Gaspar também vai sair por ter sido escolhida para cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro.

Como o ECO noticiou em primeira mão, também José Pulido Valente vai passar à reforma e deixará de ser presidente do IAPMEI a partir de maio. O responsável que foi nomeado para o cargo pelo então ministro da Economia Pedro Reis, em setembro de 2024, enviou uma mensagem de despedida aos colaboradores a dar conta da “novidade”.