Presidente da AICEP sai no fim do ano para a reforma
Madalena Oliveira e Silva deixa cargo no final deste ano. Nas últimas semanas, também o CFO saiu para secretário de Estado da Gestão da Saúde e administradora Joana Gaspar para cônsul-geral no Brasil.
A presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP,) Madalena Oliveira e Silva, vai deixar o cargo no final do ano e reformar-se, escreve o Jornal Económico (acesso pago), após ter assumido uma solução considerada transitória para assegurar a continuidade da agência.
A sua nomeação surgiu na sequência da saída de Ricardo Arroja, que esteve pouco mais de um ano na liderança e foi afastado já sob tutela do atual ministro da Economia. O Governo justificou a mudança com a necessidade de uma liderança mais presente junto das empresas, apesar de reconhecer as competências técnicas do anterior responsável. Madalena Oliveira e Silva já integrava a administração executiva da AICEP antes de assumir a presidência.
Nas últimas semanas, a administração da AICEP sofreu duas baixas de peso. O administrador financeiro (CFO) Francisco Catalão foi escolhido pelo primeiro-ministro para o cargo de secretário de Estado da Gestão da Saúde, enquanto a administradora Joana Gaspar também vai sair por ter sido escolhida para cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro.
Como o ECO noticiou em primeira mão, também José Pulido Valente vai passar à reforma e deixará de ser presidente do IAPMEI a partir de maio. O responsável que foi nomeado para o cargo pelo então ministro da Economia Pedro Reis, em setembro de 2024, enviou uma mensagem de despedida aos colaboradores a dar conta da “novidade”.
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