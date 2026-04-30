Quais as diferenças entre um seguro de saúde e um plano de saúde

Escolher a proteção ideal para cuidados de saúde pode ser desafiador, dada a variedade de opções no mercado. Seguros de saúde e planos de saúde são frequentemente confundidos, mas têm diferenças significativas nas garantias e funcionamento.

Seguros de Saúde

Os seguros de saúde cobrem parte das despesas médicas e assumem o risco associado à saúde do segurado. Requerem um questionário de saúde, podendo levar a exclusões ou custos adicionais. Podem ter limites de idade para adesão e permanência, e o pagamento pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. A utilização pode ser na rede de prestadores ou por reembolso fora da rede. As coberturas incluem internamentos, consultas, exames e tratamentos, e às vezes tratamentos dentários opcionais.

Planos de Saúde

Planos de saúde oferecem descontos em serviços médicos, onde o cliente suporta as despesas a preços acordados. Não exigem questionário de saúde nem têm restrições de idade. O pagamento é normalmente anual, podendo ser parcelado. A utilização é limitada à rede de prestadores. As garantias incluem descontos em consultas e tratamentos ambulatóriais, raramente cobrindo internamentos.

Conclusão

A escolha entre seguro e plano de saúde depende das necessidades de cada um. Os seguros oferecem uma cobertura mais ampla e proteção completa, enquanto os planos são uma opção económica para cuidados médicos privados a preços reduzidos. Avalie cuidadosamente para tomar a melhor decisão.

Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.