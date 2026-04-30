Media

Representantes dos trabalhadores da Lusa apelam à mobilização contra novos estatutos

 Lusa,

"O ministro disse que não vai mudar os estatutos da Lusa e quer testar o modelo em que acredita, admitindo fazer um balanço daqui a um ano", afirmam os representantes dos trabalhadores da agência.

Os sindicatos representativos e a Comissão de Trabalhadores (CT) da Lusa apelaram esta quinta-feira à mobilização da sociedade portuguesa e dos partidos políticos com vista à revisão imediata dos estatutos da agência de notícias, que consideram ameaçar a sua independência.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira- após uma reunião, na quarta-feira, com o ministro da Presidência, António Leitão Amaro -, os representantes dos trabalhadores referem que o governante “mantém a defesa dos estatutos da agência Lusa, que os órgãos representativos criticam por colocarem em causa a independência e abrirem a porta à politização da agência”. “O ministro disse que não vai mudar os estatutos da Lusa e quer testar o modelo em que acredita, admitindo fazer um balanço daqui a um ano”, afirmam.

Salientando terem manifestado “diretamente os pontos de objeção sobre os estatutos” e transmitido à tutela aquilo que consideram ser “irregularidades e perigos para o serviço público de notícias que decorrem dos estatutos” e a sua “oposição e crítica quanto às consequências a breve e longo prazo”, os sindicatos e a CT enfatizam que “as irregularidades exigem que a revisão seja feita já e não daqui a um ano”. “Por isso, apelamos à ação da sociedade portuguesa e dos partidos políticos, tendo em conta que há um processo legislativo em curso”, sustentam.

Para os representantes dos trabalhadores, o novo quadro estatutário “fere direitos dos jornalistas constitucionalmente consagrados, violando quer o direito nacional, quer o europeu, agravando os riscos de ingerência externa na agência, desde logo de influência política e de controlo sobre a linha editorial”.

“Em concreto, as alterações contrariam a proteção de independência que a Constituição da República Portuguesa (CRP) confere aos jornalistas, tal como sucede com o Estatuto do Jornalista, e ferem, ainda, o direito europeu, por incumprimento de normas consagradas no Regulamento (UE) 2024/1083, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à Liberdade dos Meios de Comunicação Social, quanto à proteção da independência editorial e de funcionamento independente dos meios de comunicação social de serviço público”, precisam.

Já relativamente a uma eventual mudança da Lusa para o edifício da RTP em Lisboa, Leitão Amaro afirmou não ter dado “instruções para que isso aconteça, não havendo nenhuma decisão tomada sobre o tema”. Contudo, notam os representantes dos trabalhadores, “defendeu que a partilha de espaços pode ser benéfica e que não representará qualquer fusão editorial explícita, implícita ou encapotada”.

“António Leitão Amaro disse não compreender nem concordar com o argumento dos representantes dos trabalhadores de que a partilha do mesmo espaço com a RTP possa afetar a autonomia editorial da agência”, referem. Contudo, para os representantes dos trabalhadores, “a Lusa ter um edifício próprio — este ou outro — é um capital simbólico garante da independência e da autonomia funcional e editorial”.

Para a CT e os sindicatos – dos Jornalistas (SJ), dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas (SITE-CSRA) e dos dos Trabalhadores do Setor dos Serviços (SITESE) — “a irredutibilidade do ministro em rever os estatutos imediatamente e a não rejeição absoluta da mudança da Lusa para instalações da RTP exigem que os trabalhadores se mantenham mobilizados em torno da defesa da Lusa e do serviço público de agência de notícias“.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Representantes dos trabalhadores da Lusa apelam à mobilização contra novos estatutos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Desporto
Dazn e Sport TV partilham direitos televisivos da Champions

A Dazn garantiu ainda os direitos de transmissão exclusiva e integral da Liga Europa e da Liga das Conferências.

Rafael Correia,

Media
Parlamento marca eleição do Conselho de Opinião da RTP

A conferência de líderes agendou ainda o debate de um projeto do PS para alterar o modelo societário da agência Lusa, no qual se prevê a criação de um Conselho Geral Independente(CGI).

Lusa,

ECO Avenida
Estée Lauder prepara OPA sobre a Puig

A Estée Lauder está a avaliar uma OPA sobre 100% das ações B da Puig, entre 18 e 19 euros por título, no âmbito das negociações de fusão, noticia o Expansión.

ECO,