Rui Sales Rodrigues assume direção de marketing da Kyndryl em Portugal

É a mais recente mexida na empresa de serviços tecnológicos empresariais críticos, após José Gonçalves ter assumido a presidência da Kyndryl em Portugal.

Rui Sales Rodrigues é o novo diretor de marketing da Kyndryl em Portugal, sendo que irá ser responsável por definir uma abordagem de marketing alinhada com os objetivos estratégicos da fornecedora de serviços de infraestrutura de TIC.

Segundo explicado em comunicado, a nomeação pretende também acelerar a definição e execução de estratégias de marketing integradas, orientadas para o crescimento, a diferenciação da oferta e o reforço da proximidade com clientes, parceiros e talento.

“É com grande entusiasmo que assumo a direção de marketing da Kyndryl em Portugal, num momento particularmente relevante para a empresa. A Kyndryl tem vindo a reforçar o seu papel na modernização tecnológica das organizações e este é um momento-chave para aprofundar a proximidade com os nossos clientes, afirmar a diferenciação da marca e posicionar de forma clara as nossas capacidades em consultoria, cloud, data e inteligência artificial, apoiando os seus desafios de transformação”, afirma o novo diretor, citado em comunicado.

Com 30 anos de percurso na Accenture, Rui Sales Rodrigues liderou áreas e equipas de marketing, comunicação e corporate affairs em contextos multinacionais, atuando em ambientes B2B no setor de IT e Consultoria. Entre 2016 e outubro de 2024, integrou a Comissão Executiva da Accenture em Portugal.

Antes de integrar a Kyndryl, esteve envolvido em iniciativas de inovação e tecnologia em diferentes contextos empresariais, desempenhando funções de desenvolvimento de negócio num grupo de comunicação social, atuando como advisor em projetos de estratégia e gestão, e liderando uma competição global de empreendedorismo, promovendo a ligação entre startups, investidores, grandes empresas e instituições públicas.

Durante o seu percurso, cruzou-se com o recém-nomeado presidente da Kyndryl em Portugal, José Gonçalves, que foi, durante sete anos, responsável máximo da Accenture Portugal, tendo nos dois últimos anos, ocupado o cargo de global managing director para a área de Resource Sustainability Services na estrutura internacional da consultora.

“A nomeação de Rui Sales Rodrigues reforça a ambição da Kyndryl em Portugal. A sua experiência e visão estratégica serão determinantes para aprofundar a proximidade com os nossos clientes, consolidar o posicionamento da Kyndryl no mercado nacional e assegurar que o reconhecimento da marca reflete de forma clara a sua liderança global e o valor que entregamos às organizações”, afirma José Gonçalves, presidente da Kyndryl em Portugal, também citado em comunicado.

Rui Sales Rodrigues é licenciado em Marketing Management e tem formação executiva nas áreas de marketing, vendas, ecommerce e B2B Strategic Marketing.