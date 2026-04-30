Shortlist: do Dia da Mãe à gastronomia, do design ao céu

A Shortlist desta semana é feita a pensar no Dia da Mãe, mas não só. Há experiências gastronómicas, novos lançamentos, um dos produtos-icone dos últimos meses e inovações no luxo global que vêm dos céus.

1. Brunch de Dia da Mãe no KAN.JO no Palácio do Governador

O Palácio do Governador reforça a sua oferta gastronómica com a abertura do KAN.JO e um brunch dedicado ao Dia da Mãe no domingo. Sob liderança do chef André Santos, o KAN.JO apresenta uma abordagem contemporânea às cozinhas asiáticas, centrada na partilha. O brunch de Dia da Mãe inspira-se neste mesmo universo gastronómico, combinando clássicos com influências asiáticas. Entre as sugestões, destacam-se gyosas de pato e kimchi, pad thai de vegetais ou sobremesas como parfait de manga com curcuma e gelado de arroz negro, numa oferta pensada para diferentes perfis de consumo. Acontece entre as 12h30 e as 16h00, com um preço de 35 euros por pessoa. Inclui bebida de boas-vindas para as mães e acesso ao Wellness Hub Belém, reforçando a dimensão de bem-estar.

2. Hyatt Regency Lisboa assinala o Dia da Mãe com edição especial do Bubbly Brunch

O Hyatt Regency Lisboa celebra o Dia da Mãe com uma edição especial do Bubbly Brunch, no restaurante ViseVersa, este domingo. O brunch promete abrir com uma flute de Veuve Clicquot à chegada e um buffet alargado, com estações que combinam pratos clássicos e contemporâneos. Entre os destaques estão o Wellington de salmão, o risotto de camarão e uma seleção de mariscos, a par de opções preparadas no momento, como ovos benedict, segundo o hotel. Este brunch integra ainda uma oferta diversificada de sobremesas, incluindo pavlovas, cheesecake e um carro de gelados, refletindo a tendência de reforço da componente experiencial em propostas de hotelaria. A experiência é pensada para um consumo descontraído e prolongado, com foco na partilha. Está disponível entre as 12h30 e as 15h30, com um preço de 65 euros por pessoa.

3. Senhora da Rosa celebra mães com spa, criatividade e gastronomia nos Açores

O Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel, na Ilha de São Miguel, assinala o Dia da Mãe com um programa que cruza bem-estar, atividades criativas e gastronomia, junto da natureza. A proposta inclui uma experiência no Musgo Spa, onde mães e filhos podem partilhar uma massagem de aromaterapia de 45 minutos, concebida para promover relaxamento e ligação emocional, com um registo fotográfico do momento (90 euros). As mães podem também usufruir de um brunch especial com a melhor experiência gastronómica do Senhora do Monte.

4. Natur Spa, em Cascais, propõe um mês dedicado às mães

O Natur Spa by Onyria Marinha Cascais assinala o Dia da Mãe com um programa alargado a todo o mês de maio. O pacote “Mother’s Moment” inclui uma massagem personalizada de 50 minutos, que conjuga aromaterapia e técnicas de tecidos profundos, adaptada às necessidades de cada cliente. Segundo a unidade, o tratamento contempla também opções específicas para grávidas, com abordagens mais suaves e produtos adequados. A experiência prolonga-se com acesso à área termal durante duas horas e meia, incluindo sauna, banho turco, jacuzzi e piscina exterior, num ambiente enquadrado pela natureza do Parque Natural Sintra-Cascais. Termina com um almoço leve no Drop Bar, com opções sazonais e equilibradas. Está disponível até ao final de maio (125 euros por pessoa).

5. Spatia Comporta recebe jantar a quatro mãos no restaurante ORA

O Spatia Comporta promove esta sexta-feira um jantar a quatro mãos no restaurante ORA, reunindo o chef residente Afonso Carvalho e o convidado João Narigueta, do restaurante Híbrido. A iniciativa insere-se numa programação que valoriza colaborações pontuais e experiências gastronómicas de edição limitada. À frente da cozinha do ORA desde 2023, Afonso Carvalho tem vindo a desenvolver uma abordagem autoral inspirada no receituário alentejano, reinterpretando sabores tradicionais com técnica contemporânea. Pratos como a lula recheada com migas ou o ensopado de borrego evidenciam uma cozinha que procura equilibrar identidade regional e sofisticação. Por outro lado, João Narigueta traz uma leitura contemporânea marcada pela sustentabilidade e pelo aproveitamento integral dos produtos. No Híbrido, privilegia ingredientes de proximidade e técnicas como fermentação e produção de vinagres. O jantar inclui harmonização vínica assinada por Joaquim Arnaud (90 euros por pessoa, com bebidas incluídas). Os lugares são limitados.

6. Um novo carré Hermès

A Hermès tém no carré de seda um dos pilares da sua identidade, apresentando novas interpretações deste formato clássico. O City of Lights, aqui em tamanho 90, uma das dimensões mais reconhecidas da marca, continua a afirmar-se como objeto de expressão individual e peça central no universo dos acessórios. Produzido em twill de seda com acabamento manual (visível nas bainhas enroladas à mão), o lenço reflete o savoir-faire associado à marca. O design, assinado por Elias Kafouros, integra-se na tradição da Hermès de colaborar com artistas para desenvolver padrões que cruzam narrativa e identidade visual. Segundo a casa francesa, o carré é pensado como um objeto versátil, podendo ser utilizado de múltiplas formas (ao pescoço, na cabeça, na cintura ou integrado em malas), acompanhando diferentes estilos e momentos de uso. Produzido em França, o modelo mantém-se como um dos símbolos mais consistentes da Hermès.

7. Fendi apresenta porta-cartões em pele exótica como sugestão de presente

A Fendi tem vindo a lançar nos últimos tempos um conjunto de charms, dando resposta à mais recente tendência por estes pequenos objetos – artesanais e com grande detalhe. Um dos mais recentes é o modelo Icy Card Holder, um objeto também funcional, destino a guardar cartões. Este (na imagem) é fabricado em Itália e tem incrustações em tons lilás e laranja, ferragens em metal dourado, uma abertura tipo fole e dois pequenos compartimentos interiores. Pode também ser usado apenas como porta-cartões (disponível em várias cores e acabamentos, 790 euros).

8. Louis Vuitton revisita a Madeleine com nova leitura contemporânea

A Louis Vuitton atualiza o modelo Madeleine, desenhado para transportar essenciais do quotidiano, reinterpretando um design introduzido em 2019, agora com uma abordagem mais contemporânea. A nova versão integra correntes deslizantes com acabamento dourado e reforça a estratégia da marca de revisitar ícones recentes com códigos atuais. A peça, em dimensões compactas, combina a sua icónica tela com pele preta, criando um contraste entre herança e modernidade muito usado pela marca em ano de celebração dos 300 anos do famoso monograma. O detalhe LV Circle surge como elemento decorativo central, conferindo um efeito próximo de joalharia, enquanto o fecho com S-lock e o bolso interior com fecho respondem à dimensão funcional. A mala pode ser utilizada ao ombro ou em formato crossbody e, segundo a marca, é produzida em vários ateliês da marca (França, Itália, Espanha e Estados Unidos).

9. Westman Atelier reforça proposta de maquilhagem da Sephora

A Westman Atelier, fundada pela maquilhadora Gucci Westman, reforça a sua presença no segmento de maquilhagem premium com uma linha de produtos que combina desempenho, ingredientes de cuidado e portabilidade, entre luxo e clean beauty, de acordo com a Sephora. Entre os produtos estrela está o Face Trace Contour Stick, concebido para esculpir o rosto com acabamento natural, integrando ingredientes como argila de caulino e óleo de jojoba, bem como tecnologia de pigmentos biomiméticos. A gama foi alargada com novas tonalidades, adaptando-se a vários tipos de pele. Existem também versões petite de produtos como blush e iluminador em stick, pensadas para utilização em viagem, além do Hydrobalm Tinted Lipstick, um batom com fórmula hidratante e recarregável. Estes formatos compactos refletem uma tendência crescente de produtos híbridos, que cruzam maquilhagem e skincare.

10. Emirates equipa A380 com Wi-Fi Starlink de nova geração

A Emirates iniciou a integração de Wi-Fi de nova geração nos seus Airbus A380, tornando-se uma das primeiras companhias a introduzir tecnologia Starlink neste modelo. A instalação inicial foi concluída numa aeronave que já regressou a Dubai, marcando o início de uma implementação faseada ao longo de 2026. O novo sistema recorre a três antenas Starlink por avião, permitindo aumentar significativamente a capacidade de ligação a bordo. Segundo a companhia, a largura de banda poderá ultrapassar os 2 Gbps, representando uma evolução substancial face às primeiras soluções de conectividade aérea, que ofereciam menos de 1 Mbps. A introdução desta tecnologia permite aos passageiros aceder a serviços de streaming, jogos e trabalho em tempo real durante o voo, com acesso gratuito em todas as classes. Estão também previstas evoluções futuras, incluindo transmissão de televisão em direto, inicialmente em dispositivos pessoais e, numa fase posterior, nos ecrãs integrados dos assentos. Esta atualização integra-se numa estratégia mais ampla de investimento da Emirates na experiência do passageiro.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.