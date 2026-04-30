Teixeira Duarte quase duplica lucro para 50 milhões em 2025
Resultado reflete acordo de refinanciamento para limpar dívida de 78,3 milhões. Carteira de encomendas da construção registou um crescimento de 6,2% para 1.635 milhões de euros.
Depois de em 2024 ter regressado aos lucros após três anos de resultados negativos, a Teixeira Duarte fechou o último ano com um resultado líquido de 50 milhões de euros, quase o dobro dos 25,6 milhões apresentados no período homólogo.
Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a construtora, que voltou no ano passado ao índice PSI, realça que o resultado “incorpora o impacto contabilístico do acordo de refinanciamento” fechado, no ano passado, pela empresa com os bancos, com a entrega de ações de cinco sociedades comerciais convertidas em sociedades de investimento coletivo imobiliário e que permitiu à sociedade limpar 78,3 milhões de euros de dívida.
O volume de negócios baixou 9% para 706 milhões de euros, uma quebra que a empresa justifica com “a fase em que se encontram os empreendimentos imobiliários no Brasil, ano em que, cumprindo o planeado, não houve entrega de empreendimentos”.
O EBITDA atingiu 100 milhões de euros, 5% abaixo de 2024, “com a margem sobre vendas e prestações de serviços a melhorar para 14,1% — sinal inequívoco do trabalho de eficiência e disciplina interna”, diz o mesmo comunicado.
A carteira de encomendas da construção registou um crescimento de 6,2% para 1.635 milhões de euros, um montante ao qual se juntam 162 milhões de euros de adjudicações já este ano.
“O ano de 2025 confirmou, com factos, aquilo que o exercício anterior havia anunciado: a Teixeira Duarte retomou o rumo e reforçou as bases sobre as quais se irá construir o próximo capítulo da sua longa história”, realça o presidente Manuel Maria Teixeira Duarte, numa mensagem na apresentação de resultados.
O presidente da construtora destacou que 2025 foi um ano de transformação financeira estrutural e reforço da carteira de projeto, com o líder da Teixeira Duarte a reforçar o “excelente desempenho da construção em Portugal e no Brasil“.
A dívida financeira líquida caiu para 496 milhões de euros, uma redução de 147 milhões face ao ano anterior. Desde a crise do subprime, a Teixeira Duarte já reduziu o seu passivo bancário em mais de 1.600 milhões de euros.
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