Teixeira Duarte quase duplica lucro para 50 milhões em 2025

Depois de em 2024 ter regressado aos lucros após três anos de resultados negativos, a Teixeira Duarte fechou o último ano com um resultado líquido de 50 milhões de euros, quase o dobro dos 25,6 milhões apresentados no período homólogo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a construtora, que voltou no ano passado ao índice PSI, realça que o resultado “incorpora o impacto contabilístico do acordo de refinanciamento” fechado, no ano passado, pela empresa com os bancos, com a entrega de ações de cinco sociedades comerciais convertidas em sociedades de investimento coletivo imobiliário e que permitiu à sociedade limpar 78,3 milhões de euros de dívida.

O volume de negócios baixou 9% para 706 milhões de euros, uma quebra que a empresa justifica com “a fase em que se encontram os empreendimentos imobiliários no Brasil, ano em que, cumprindo o planeado, não houve entrega de empreendimentos”.

O EBITDA atingiu 100 milhões de euros, 5% abaixo de 2024, “com a margem sobre vendas e prestações de serviços a melhorar para 14,1% — sinal inequívoco do trabalho de eficiência e disciplina interna”, diz o mesmo comunicado.

A carteira de encomendas da construção registou um crescimento de 6,2% para 1.635 milhões de euros, um montante ao qual se juntam 162 milhões de euros de adjudicações já este ano.

“O ano de 2025 confirmou, com factos, aquilo que o exercício anterior havia anunciado: a Teixeira Duarte retomou o rumo e reforçou as bases sobre as quais se irá construir o próximo capítulo da sua longa história”, realça o presidente Manuel Maria Teixeira Duarte, numa mensagem na apresentação de resultados.

O presidente da construtora destacou que 2025 foi um ano de transformação financeira estrutural e reforço da carteira de projeto, com o líder da Teixeira Duarte a reforçar o “excelente desempenho da construção em Portugal e no Brasil“.

A dívida financeira líquida caiu para 496 milhões de euros, uma redução de 147 milhões face ao ano anterior. Desde a crise do subprime, a Teixeira Duarte já reduziu o seu passivo bancário em mais de 1.600 milhões de euros.