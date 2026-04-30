‘Tinder dos empregos’ Merytu capta 1,5 milhões para expandir na Europa

A startup portuguesa Merytu, que tem uma plataforma digital para matching entre profissionais e empresas de hotelaria e restauração, concluiu uma ronda de financiamento no valor de 1,5 milhões de euros. O financiamento envolveu o Banco Português de Fomento (BPF), através do programa de coinvestimento Deal-by-Deal, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e a capital de risco Hotusa Ventures, ligada ao grupo Eurostars.

O objetivo é utilizar a verba para aumentar a sua escala, iniciando uma fase de internacionalização, com expansão para o mercado europeu, onde se destacam Espanha e Bélgica. O plano passa ainda por aplicar novas funcionalidades na plataforma online de forma a agilizar a entrada noutros setores e públicos-alvo além de hotéis e restaurantes. É o caso dos eventos, onde a startup lisboeta se pretende posicionar.

“Este é o resultado de um processo que pretendeu dotar a Merytu, desde o primeiro momento, das condições necessárias para dar um inevitável salto tecnológico e organizacional. Desta forma, e com o inexcedível apoio do BPF e da Hotusa Ventures, parceiros ao longo desta caminhada, estamos em condições de chegar a mais áreas de negócios, desde logo, ao retalho”, afirmou o CEO da Merytu, João Silva Santos, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

Para a administradora e Chief Investment Officer (CIO) do BPF, Teresa Fiúza, o investimento na Merytu, através do programa de coinvestimento Deal-by-Deal, “reflete o compromisso” do banco das empresas “em capacitar o tecido empresarial com as condições necessárias para desenvolver soluções inovadoras”. “É um exemplo de uma ideia diferenciadora no setor do turismo, que está numa fase de consolidação da sua estratégia de crescimento e internacionalização, com potencial para expandir horizontes, alcançar escala e posicionar-se em novos mercados”, comentou a CIO do BPF.

Fundada em 2019 e com sede em Lisboa, a Merytu é uma plataforma digital que pretende acelerar a transição para um novo modelo de trabalho mais flexível. Ao nível da identificação digital de talento para a hospitalidade, é suportada por uma comunidade nacional de profissionais do setor com mais de 105 mil utilizadores e cerca de 1.500 empresas clientes.