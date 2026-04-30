Mercado Ibérico

Traccion Rail, empresa do Grupo Azvi, vai explorar o Porto Seco de Salamanca durante 25 anos

  • Servimedia
  • 16:20

O Porto Seco de Salamanca vai ser explorado pela Traccion Rail, empresa do Grupo Azvi. A exploração decorrerá ao longo de 25 anos.

O Conselho de Administração da empresa local Zona de Actividades Logísticas de Salamanca (Zaldesa) adjudicou à Tracción Rail a exploração do terminal do Porto Seco de Salamanca por um período de 25 anos, consolidando esta infraestrutura como um nó estratégico na rede logística nacional e internacional.

O adjudicatário pertence ao Grupo Azvi, que conta com mais de 100 anos de trajetória e atualmente está a desenvolver projetos na Europa, na América Latina, no Médio Oriente e nos Estados Unidos. Esta adjudicação inclui um compromisso de investimento adicional de cerca de 5 milhões de euros, destinado a aumentar a capacidade de armazenamento de granéis em 36 000 m³, atingindo um total de 54 000 m³.

Além disso, a gestão será articulada através de uma nova sociedade com sede em Salamanca, aberta à participação de investidores que contribuam para o desenvolvimento do tráfego no terminal. Esta infraestrutura permitirá centralizar as operações logísticas, melhorar a competitividade da região e reforçar a ligação com os principais corredores europeus, contribuindo para o desenvolvimento económico e social de Salamanca.

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