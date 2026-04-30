Defesa

Trump pondera redução de militares norte-americanos na Alemanha

  • eRadar
  • 12:00
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Donald Trump estuda possibilidade de reduzir o número de militares norte-americanos na Alemanha. Decisão surge um dia depois do chanceler alemão ter dito que "o Irão está a humilhar os EUA".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está a ponderar a possibilidade de reduzir o número de militares norte-americanos na Alemanha, numa altura em que tem criticado o país e outros aliados da NATO por não enviarem apoio militar para o Estreito de Ormuz. A decisão surge um dia depois do chanceler alemão, Friedrich Merz, ter dito que “o Irão está a humilhar os EUA”.

“Os Estados Unidos estão a estudar e a analisar a possível redução de militares na Alemanha, e uma decisão será tomada em breve”, disse Trump na sua rede social, Truth Social.

Donald Trump já tinha discutido no início deste mês, com a sua administração, a possibilidade de retirar algumas tropas da Europa. Em dezembro de 2025, os EUA tinham pouco mais de 68.000 militares alocados permanentemente em bases na Europa, apontam dados do Centro de Dados de Recursos Humanos da Defesa dos EUA (DMDC), noticiados pela Reuters.

Mais da metade, cerca de 36.400 soldados, estão baseados na Alemanha, o que representa uma fração dos 250.000 militares norte-americanos estacionados no país em 1985, antes da queda do Muro de Berlim e do fim da Guerra Fria.

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