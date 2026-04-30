Mercado Ibérico

UAX identifica novos perfis e competências para um sistema de saúde baseado em dados

  • Servimedia
  • 16:15

A II Jornada de Saúde Digital, da UAX, destacou a importância de redefinir competências, perfis e modelos de formação para que a tecnologia seja integrada na prática clínica de forma crítica e segura.

A Universidade Alfonso X el Sabio (UAX) realizou no seu campus UAX Chamberí a II Jornada de Saúde Digital, um encontro que reuniu especialistas das áreas da saúde, académica, institucional e industrial para analisar como deve evoluir a formação dos profissionais de saúde face à acelerada transformação digital do sistema de saúde. A jornada aprofundou a identificação de desafios comuns e linhas de ação fundamentais para converter a tecnologia numa ferramenta ao serviço dos cuidados aos doentes.

Os especialistas concordaram que o sistema de saúde enfrenta desafios estruturais como a sustentabilidade, a eficiência e a transição para modelos mais preventivos e personalizados. Neste contexto, a formação contínua e a definição de novas funções profissionais tornaram-se prioridades estratégicas. A generalização da utilização de dados, a interoperabilidade dos sistemas e a adoção de ferramentas baseadas em inteligência artificial exigem uma profunda evolução dos modelos de formação e da cultura organizacional das instituições de saúde.

O presidente do Conselho Consultivo da Associação de Saúde Digital, Jaime del Barrio, destacou a importância de integrar a tecnologia na prática clínica, salientando que “a saúde digital é um conjunto de soluções destinadas a melhorar os cuidados prestados aos doentes e, nesta revolução, tem de ser acessível a todos, incluindo os grupos mais vulneráveis. A interoperabilidade é fundamental para reduzir as disparidades e garantir que todos os doentes possam beneficiar dos avanços da IA”.

Um dos principais consensos do encontro foi a existência de uma lacuna entre a formação tradicional dos profissionais de saúde e as competências digitais que a prática assistencial já exige. Neste sentido, Aida Suárez, reitora da Faculdade de Ciências Biomédicas e da Saúde da UAX e diretora da One Health do Grupo UAX, sublinhou que “já há quatro anos que identificámos uma lacuna clara entre a formação que os futuros profissionais de saúde recebiam e as competências que a prática exigia. A saúde digital evolui a grande velocidade e continua a exigir uma formação específica, tanto para estudantes como para profissionais em atividade”.

Neste sentido, Suárez recordou que a UAX foi pioneira ao incorporar conteúdos de Saúde Digital no curso de Medicina e já os está a integrar nos restantes cursos da área da Saúde, como Enfermagem, Farmácia, Biomedicina ou Fisioterapia, entre outros. Desde então, tem vindo a desenvolver uma estratégia neste domínio que tem vindo a enriquecer graças a uma estreita colaboração com instituições de saúde e às contribuições surgidas na primeira jornada de saúde digital, realizada no ano passado.

Novos perfis

Segundo os especialistas, um dos principais desafios atuais é adaptar a formação a um ambiente em que a gestão de dados, a interoperabilidade e o uso crítico de ferramentas digitais são já elementos-chave na prática de cuidados de saúde.

Foi o que salientou Nuria Ruiz, diretora-geral de Saúde Digital da Comunidade de Madrid, sublinhando que “passámos de armazenar dados para gerar conhecimento a partir deles, o que implica transformar não só a tecnologia, mas também os processos de assistência e a cultura organizacional”.

Por sua vez, Marcos Hernández, diretor médico do Hospital Universitário de La Princesa, salientou que “a IA obriga a reorganizar o conhecimento e a definir quem lidera essa transformação“, especialmente num contexto em que “os desenvolvimentos tecnológicos avançam mais rapidamente do que a sua implementação nas organizações”.

De uma perspetiva organizacional, Marisa García, diretora-geral do Hospital Universitário do Tejo, salientou a necessidade de profissionais que atuem como ponte entre a assistência, a tecnologia e a gestão. “Precisamos de gestores da mudança capazes de integrar estas ferramentas na realidade clínica”.

Para redefinir os perfis profissionais na saúde digital, os especialistas concordaram em promover modelos híbridos e estruturas de formação progressiva. Fernando Martín, subdiretor-gerente de Informática Médica, Estratégia Digital e Inovação do Hospital Universitário La Paz, explicou que “a formação do profissional deve ser entendida como uma pirâmide, desde os licenciados em saúde e residentes até aos profissionais em exercício, passando por perfis de destaque e gestores, até chegar aos especialistas em saúde digital e informática médica, que são aqueles que concebem e implementam as necessidades clínicas, adaptando a tecnologia à prática assistencial”. Neste sentido, sublinhou a importância de “definir competências em cada nível e desenvolver programas de certificação que garantam o seu cumprimento”.

Inteligência Artificial

A IA abre caminho para avanços significativos em áreas como a medicina de precisão, mas os especialistas insistiram na necessidade de uma supervisão humana constante e de uma integração responsável nos processos de cuidados de saúde. Enrique Grande, diretor do programa One Oncology Madrid da Quirónsalud, destacou que a IA permite avançar para uma medicina de precisão “dando a cada paciente o que ele precisa”, embora tenha alertado para a importância da sua supervisão: “é fundamental auditar os algoritmos e evitar possíveis enviesamentos nas recomendações clínicas”.

Do ponto de vista da indústria, Pablo Crespo, secretário-geral da FENIN, assinalou que “o setor está a competir para atrair talentos especializados em gestão de dados, capazes de extrair valor da informação gerada pelos dispositivos”, e acrescentou que também cresce a procura por perfis com conhecimentos regulamentares, uma vez que “os algoritmos devem cumprir a regulamentação e garantir a segurança do paciente, porque as decisões afetam pessoas vulneráveis”.

No âmbito da formação, Mariví Redondo, coordenadora de Saúde Digital e diretora de Estudos do Curso de Medicina da UAX, sublinhou o papel das universidades na formação de profissionais que “utilizem a tecnologia como ferramenta, sem perder de vista a humanização da atenção ao paciente”.

O papel dos dados também foi um dos temas centrais do debate, uma vez que “vivemos um momento extraordinário no que diz respeito ao acesso e à capacidade de análise dos dados”, embora “a IA seja uma ferramenta que requer competências e atitude para ser utilizada corretamente“, tal como salientou José Luis Díez, Consultor Sénior de Saúde da EY.

Jacinto Velasco, chefe de Estudos de Engenharia Matemática e Física da Faculdade de Business & Tech da UAX, sublinhou que “o médico necessita de duas competências-chave: conhecer a linguagem e as tecnologias, e ter uma base sólida de dados para poder interpretá-los“, ao mesmo tempo que recordou que “a inteligência artificial é um copiloto, mas deve estar sempre sob controlo humano“. Na mesma linha, Begoña Moreno, Diretora de Tecnologia na BESTINVER, salientou que “o profissional de saúde deve compreender o que está por trás da IA, questioná-la e avaliar o risco dos algoritmos, além de conhecer o quadro regulamentar e garantir a cibersegurança”.

Durante o debate, a proteção de dados ganhou importância num contexto em que a Europa dispõe de um quadro regulamentar exigente, mas necessário para garantir a segurança. “A proteção dos dados médicos é fundamental e não deve ser entendida como um obstáculo à inovação, mas sim como uma garantia“, salientou Moreno, que também apontou para o avanço em direção a modelos como a nuvem soberana.

Neste novo paradigma, a formação e a mudança de atitude assumem-se como fatores determinantes. “O desafio não é apenas ensinar, mas ajudar os profissionais a adaptarem-se ao ambiente digital“, salientou Díez. Por sua vez, Moreno sublinhou a importância de realizar este tipo de encontros, afirmando que “é fundamental refletir sobre a forma como formamos hoje aqueles que irão transformar a saúde amanhã”.

Com esta segunda edição, a UAX sublinhou que reafirma o seu compromisso com uma formação em saúde adaptada aos desafios atuais do sistema de saúde, integrando a saúde digital de forma transversal nos seus programas académicos e promovendo o diálogo entre a universidade, os profissionais, a indústria e a administração. A universidade, que também aplica a tecnologia para impulsionar a aprendizagem e integrou recentemente a Realidade Virtual na preparação dos seus estudantes para o ECOE (Exame Clínico Objetivo Estruturado), “consolida assim o seu papel como agente ativo na atualização educativa e na reflexão estratégica sobre o futuro da saúde”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

UAX identifica novos perfis e competências para um sistema de saúde baseado em dados

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Porto termina 2025 com mais 2.200 novas empresas

Susana Pinheiro,

Boletim Económico do Porto mostra que as famílias da AMP estão mais endividadas com o crédito à habitação: um total de 18 mil milhões de euros por quase 337 mil devedores.