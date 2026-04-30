UAX identifica novos perfis e competências para um sistema de saúde baseado em dados

A Universidade Alfonso X el Sabio (UAX) realizou no seu campus UAX Chamberí a II Jornada de Saúde Digital, um encontro que reuniu especialistas das áreas da saúde, académica, institucional e industrial para analisar como deve evoluir a formação dos profissionais de saúde face à acelerada transformação digital do sistema de saúde. A jornada aprofundou a identificação de desafios comuns e linhas de ação fundamentais para converter a tecnologia numa ferramenta ao serviço dos cuidados aos doentes.

Os especialistas concordaram que o sistema de saúde enfrenta desafios estruturais como a sustentabilidade, a eficiência e a transição para modelos mais preventivos e personalizados. Neste contexto, a formação contínua e a definição de novas funções profissionais tornaram-se prioridades estratégicas. A generalização da utilização de dados, a interoperabilidade dos sistemas e a adoção de ferramentas baseadas em inteligência artificial exigem uma profunda evolução dos modelos de formação e da cultura organizacional das instituições de saúde.

O presidente do Conselho Consultivo da Associação de Saúde Digital, Jaime del Barrio, destacou a importância de integrar a tecnologia na prática clínica, salientando que “a saúde digital é um conjunto de soluções destinadas a melhorar os cuidados prestados aos doentes e, nesta revolução, tem de ser acessível a todos, incluindo os grupos mais vulneráveis. A interoperabilidade é fundamental para reduzir as disparidades e garantir que todos os doentes possam beneficiar dos avanços da IA”.

Um dos principais consensos do encontro foi a existência de uma lacuna entre a formação tradicional dos profissionais de saúde e as competências digitais que a prática assistencial já exige. Neste sentido, Aida Suárez, reitora da Faculdade de Ciências Biomédicas e da Saúde da UAX e diretora da One Health do Grupo UAX, sublinhou que “já há quatro anos que identificámos uma lacuna clara entre a formação que os futuros profissionais de saúde recebiam e as competências que a prática exigia. A saúde digital evolui a grande velocidade e continua a exigir uma formação específica, tanto para estudantes como para profissionais em atividade”.

Neste sentido, Suárez recordou que a UAX foi pioneira ao incorporar conteúdos de Saúde Digital no curso de Medicina e já os está a integrar nos restantes cursos da área da Saúde, como Enfermagem, Farmácia, Biomedicina ou Fisioterapia, entre outros. Desde então, tem vindo a desenvolver uma estratégia neste domínio que tem vindo a enriquecer graças a uma estreita colaboração com instituições de saúde e às contribuições surgidas na primeira jornada de saúde digital, realizada no ano passado.

Novos perfis

Segundo os especialistas, um dos principais desafios atuais é adaptar a formação a um ambiente em que a gestão de dados, a interoperabilidade e o uso crítico de ferramentas digitais são já elementos-chave na prática de cuidados de saúde.

Foi o que salientou Nuria Ruiz, diretora-geral de Saúde Digital da Comunidade de Madrid, sublinhando que “passámos de armazenar dados para gerar conhecimento a partir deles, o que implica transformar não só a tecnologia, mas também os processos de assistência e a cultura organizacional”.

Por sua vez, Marcos Hernández, diretor médico do Hospital Universitário de La Princesa, salientou que “a IA obriga a reorganizar o conhecimento e a definir quem lidera essa transformação“, especialmente num contexto em que “os desenvolvimentos tecnológicos avançam mais rapidamente do que a sua implementação nas organizações”.

De uma perspetiva organizacional, Marisa García, diretora-geral do Hospital Universitário do Tejo, salientou a necessidade de profissionais que atuem como ponte entre a assistência, a tecnologia e a gestão. “Precisamos de gestores da mudança capazes de integrar estas ferramentas na realidade clínica”.

Para redefinir os perfis profissionais na saúde digital, os especialistas concordaram em promover modelos híbridos e estruturas de formação progressiva. Fernando Martín, subdiretor-gerente de Informática Médica, Estratégia Digital e Inovação do Hospital Universitário La Paz, explicou que “a formação do profissional deve ser entendida como uma pirâmide, desde os licenciados em saúde e residentes até aos profissionais em exercício, passando por perfis de destaque e gestores, até chegar aos especialistas em saúde digital e informática médica, que são aqueles que concebem e implementam as necessidades clínicas, adaptando a tecnologia à prática assistencial”. Neste sentido, sublinhou a importância de “definir competências em cada nível e desenvolver programas de certificação que garantam o seu cumprimento”.

Inteligência Artificial

A IA abre caminho para avanços significativos em áreas como a medicina de precisão, mas os especialistas insistiram na necessidade de uma supervisão humana constante e de uma integração responsável nos processos de cuidados de saúde. Enrique Grande, diretor do programa One Oncology Madrid da Quirónsalud, destacou que a IA permite avançar para uma medicina de precisão “dando a cada paciente o que ele precisa”, embora tenha alertado para a importância da sua supervisão: “é fundamental auditar os algoritmos e evitar possíveis enviesamentos nas recomendações clínicas”.

Do ponto de vista da indústria, Pablo Crespo, secretário-geral da FENIN, assinalou que “o setor está a competir para atrair talentos especializados em gestão de dados, capazes de extrair valor da informação gerada pelos dispositivos”, e acrescentou que também cresce a procura por perfis com conhecimentos regulamentares, uma vez que “os algoritmos devem cumprir a regulamentação e garantir a segurança do paciente, porque as decisões afetam pessoas vulneráveis”.

No âmbito da formação, Mariví Redondo, coordenadora de Saúde Digital e diretora de Estudos do Curso de Medicina da UAX, sublinhou o papel das universidades na formação de profissionais que “utilizem a tecnologia como ferramenta, sem perder de vista a humanização da atenção ao paciente”.

O papel dos dados também foi um dos temas centrais do debate, uma vez que “vivemos um momento extraordinário no que diz respeito ao acesso e à capacidade de análise dos dados”, embora “a IA seja uma ferramenta que requer competências e atitude para ser utilizada corretamente“, tal como salientou José Luis Díez, Consultor Sénior de Saúde da EY.

Jacinto Velasco, chefe de Estudos de Engenharia Matemática e Física da Faculdade de Business & Tech da UAX, sublinhou que “o médico necessita de duas competências-chave: conhecer a linguagem e as tecnologias, e ter uma base sólida de dados para poder interpretá-los“, ao mesmo tempo que recordou que “a inteligência artificial é um copiloto, mas deve estar sempre sob controlo humano“. Na mesma linha, Begoña Moreno, Diretora de Tecnologia na BESTINVER, salientou que “o profissional de saúde deve compreender o que está por trás da IA, questioná-la e avaliar o risco dos algoritmos, além de conhecer o quadro regulamentar e garantir a cibersegurança”.

Durante o debate, a proteção de dados ganhou importância num contexto em que a Europa dispõe de um quadro regulamentar exigente, mas necessário para garantir a segurança. “A proteção dos dados médicos é fundamental e não deve ser entendida como um obstáculo à inovação, mas sim como uma garantia“, salientou Moreno, que também apontou para o avanço em direção a modelos como a nuvem soberana.

Neste novo paradigma, a formação e a mudança de atitude assumem-se como fatores determinantes. “O desafio não é apenas ensinar, mas ajudar os profissionais a adaptarem-se ao ambiente digital“, salientou Díez. Por sua vez, Moreno sublinhou a importância de realizar este tipo de encontros, afirmando que “é fundamental refletir sobre a forma como formamos hoje aqueles que irão transformar a saúde amanhã”.

Com esta segunda edição, a UAX sublinhou que reafirma o seu compromisso com uma formação em saúde adaptada aos desafios atuais do sistema de saúde, integrando a saúde digital de forma transversal nos seus programas académicos e promovendo o diálogo entre a universidade, os profissionais, a indústria e a administração. A universidade, que também aplica a tecnologia para impulsionar a aprendizagem e integrou recentemente a Realidade Virtual na preparação dos seus estudantes para o ECOE (Exame Clínico Objetivo Estruturado), “consolida assim o seu papel como agente ativo na atualização educativa e na reflexão estratégica sobre o futuro da saúde”.