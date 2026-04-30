Vem aí uma nova greve geral contra reforma laboral? Ouça o podcast “Ao trabalho!”

Vem aí uma nova greve geral contra a reforma da lei do trabalho? A UGT, pela voz do seu secretário-geral, Mário Mourão, tem recusado essa possibilidade, mas a CGTP vai aproveitar o Primeiro de Maio para apresentar “novas formas de luta”. E este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre a polémica que continua nas eleições para o lugar de reitor da Universidade Nova de Lisboa e ainda sobre os acidentes de trabalho em Portugal.