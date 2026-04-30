Zona Euro cresce 0,1% no arranque do ano. Só Irlanda e Lituânia têm pior desempenho que Portugal

O crescimento da Zona Euro travou, ao desacelerar para 0,1%, no primeiro trimestre do ano, já marcado pelo início da guerra no Irão, quando comparado com os últimos três meses do ano passado. Os dados foram esta quinta-feira divulgados pelo Eurostat e revelam que, entre os países para os quais existe informação disponível, apenas a Irlanda e a Lituânia registaram piores resultados do que Portugal e França.

As estimativas preliminares do organismo estatístico europeu revelam que, no primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) ajustado sazonalmente cresceu, na comparação em cadeia, uns tímidos 0,1% tanto na Zona Euro como na média da União Europeia (UE), quando nos três meses precedentes avançou 0,2%.

Entre os Estados-Membros da Zona Euro para os quais existem dados disponíveis, a Finlândia (+0,9%) registou o maior aumento em comparação com o trimestre anterior, seguida da Estónia e de Espanha (ambas com +0,6%). Por outro lado, registaram-se contrações do PIB na Irlanda (-2,0%) e na Lituânia (-0,4%), os dois países entre os do euro com piores resultados do que a variação nula apurada para a economia portuguesa e francesa.

Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB avançou 0,8% na Zona Euro e 1% na UE no início do ano, após um crescimento de 1,3 % nos países da moeda única e de 1,4 % na UE no trimestre anterior. A taxa de crescimento homóloga foi positiva para catorze países e negativa para apenas um país: a Irlanda.

Nesta comparação, Portugal regista o terceiro melhor desempenho (+2,3%), apenas superado por Espanha (2,7%) e pela Lituânia (2,5%).