⛽ Gasóleo sobe 10 cêntimos e gasolina 6,5 cêntimos na próxima semana
O aumento dos preços dos combustíveis acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz.
Os preços dos combustíveis em Portugal vão voltar a subir na próxima semana com o gasóleo simples a aumentar em média dez cêntimos por litro e a gasolina 95 a encarecer 6,5 cêntimos. As previsões do aumento dos preços foram cedidas à Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).
Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das subidas com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,993 euros por litro a partir de segunda-feira, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os 2,055 euros por litro.
A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.
Além disso, as descidas extraordinárias das taxas do ISP que o Governo tem vindo a aprovar poderão também baixar os valores previstos.
O aumento dos preços dos combustíveis acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.
A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em junho terminou na quinta-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,41% para os 114,01 dólares.
O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 4,02 dólares abaixo dos 118,03 com que encerrou as transações na quarta-feira. Mas, depois do encerramento, no mercado em contínuo, o Brent chegou a atingir os 126,41 dólares, alcançando níveis inéditos desde a invasão da Ucrânia pela Federação Russa.
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