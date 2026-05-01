CGTP convoca greve geral para 3 de junho

A CGTP vai convocar uma greve geral para 3 de junho, revelou o secretário-geral da central sindical afeta ao PCP. “A CGTP vai convocar hoje, no 1.º de Maio, todos os trabalhadores para aderirem a uma grande greve geral no próximo dia 3 de junho”, declarou Tiago Oliveira em entrevista à RTP Notícias.

“Vamos realizar uma grande greve geral. Vamos continuar a trilhar este caminho de denúncia, mas também de luta por uma vida melhor. Vamos continuar a trilhar este caminho de exigência da retirada do pacote laboral“, declarou ainda o secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses.

O líder da CGTP estava a referir-se ao pacote laboral que o Governo pretende apresentar ao parlamento para introduzir mudanças na Lei do Trabalho.