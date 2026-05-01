Chanel cresce nos EUA com aquisição de adega de Napa Valley

A empresa pertencia até agora à família Rudd. Com esta compra, a Chanel aumenta o portefólio na área dos vinhos e eleva para mais de 1 600 acres os seus terrenos na Califórnia.

A Rudd Estate, detentora da marca premium de Cabernet Sauvignon fundada há 30 anos por Leslie Rudd, foi comprada pela St. Supéry Estate Vineyards and Winery, uma produtora detida pela Chanel. Esta operação inclui a propriedade de 65 acres em Oakville e a marca Crossroads, detida pela empresa principal. O valor da transação, divulgada esta semana pelo Luxury Daily, não foi desvendado.

“Sob a égide da St. Supéry, detida pela Chanel, esta notável propriedade será preservada e cultivada com a mesma dedicação ao saber-fazer e à visão geracional que tem definido ambas as organizações”, disse a St. Supéry em comunicado.

Segundo o San Francisco Chronicle, a St. Supéry procurava vinhas consideradas excecionais desde 2015, citando declarações da CEO Emma Swain à Wine Spectator. A Rudd Estate, criada em 1996 por Leslie Rudd, era o último ativo vinícola da família Rudd depois de várias alienações após a morte do seu fundador em 2018. Samantha Rudd, a filha, assumiu o negócio nesse ano.

Emma Swain, CEO da St. Supéry Estate Vineyards & Winery, classificou o negócio como “um novo capítulo entusiasmante” para a Rudd Estate e garantiu que a propriedade seria “preservada e cultivada com a mesma dedicação ao saber-fazer e à visão geracional que tem definido ambas as organizações”, citada pelo The Drink Business.

A venda da Rudd Estate, diz a publicação norte-americana, surge no contexto da saída de produtores independentes, e famílias, de Napa Valley, num momento de abrandamento da indústria do vinho na Califórnia e após a aquisição por um grupo de grandes dimensões. Em dezembro, lembram a Cain Vineyards & Winery, com 46 anos, foi comprada por uma sociedade de investimento de São Francisco, enquanto a Benessere Vineyards deverá ser vendida em leilão em maio.

Já a nova detentora da Rudd Estate, a St. Supéry, fundada em 1982, é conhecida pela produção de Sauvignon Blanc e, segundo a empresa, cultiva perto de 10 % da produção da região. Com esta aquisição, a Chanel passa a deter mais de 1 600 acres em Napa distribuídos por quatro propriedades, dos quais 600 acres estão plantados com vinha.

A Chanel, gerida por Alain e Gérard Wertheimer, tem vindo a expandir a sua atuação para o setor dos vinhos de prestígio, adquirindo propriedades em diferentes regiões do mundo, nomeadamente em França, desde os anos 90, com uma gestão separada da marca de moda. Este é o seu portefólio: