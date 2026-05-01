Grande Porto: Nova App faz entregas de farmácia gratuitas

O setor da saúde está a atravessar uma transformação profunda na forma como os utentes interagem com os serviços farmacêuticos. A integração de ferramentas digitais e de inteligência artificial está a simplificar processos que, até agora, exigiam deslocações e tempo de espera. No Grande Porto, esta evolução materializa-se na App da Farmácia, uma solução que permite encomendar medicamentos online e recebê-los com entrega gratuita no próprio dia, sem abdicar do acompanhamento profissional.

Esta plataforma surge como uma resposta direta às dificuldades do quotidiano. Seja para pais com uma criança doente em casa, profissionais com rotinas exigentes e pouco tempo disponível, ou doentes crónicos que necessitam de repor a sua medicação habitual, a possibilidade de comprar medicamentos sem sair de casa redefine o acesso à saúde. A aplicação é também um suporte essencial para cuidadores de familiares idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que encontram, através da App da Farmácia, uma forma de gerir terapêuticas de forma mais conveniente, autónoma e segura.

Simplificação e controlo em tempo real

Através da aplicação, o utilizador assume o controlo total sobre as suas necessidades de saúde. Uma das funcionalidades prioritárias é a possibilidade de enviar receitas médicas via app, permitindo saber, em poucos segundos, quais os medicamentos prescritos, os que já foram dispensados ou os que ainda estão por aviar. Além disso, a consulta de stock em tempo real evita deslocações desnecessárias, garantindo que o produto pretendido está disponível na farmácia.

A tecnologia foi desenhada para ser inclusiva. Em breve, assistentes de voz permitirão gerir encomendas de forma simples e natural, apenas com a fala. Esta inovação elimina barreiras tecnológicas e físicas, garantindo que qualquer pessoa, independentemente da sua agilidade digital, possa aceder à farmácia com total independência.

Acompanhamento humano e segurança farmacêutica

Embora a componente digital seja o motor da rapidez, o papel do farmacêutico é reforçado e não substituído. Cada pedido é rigorosamente validado por um profissional de farmácia, garantindo que a conveniência digital nunca compromete a sua segurança. Os utentes mantêm o acesso ao aconselhamento farmacêutico contínuo, podendo esclarecer dúvidas através de contacto direto via telefone ou WhatsApp (919398052) ao longo de todo o processo de encomenda.

Esta nova experiência de atendimento combina a conveniência tecnológica com a proximidade humana. O serviço está disponível sete dias por semana, com um funcionamento diário que, em determinadas zonas, pode estender-se até às 24h, assegurando apoio mesmo em situações de falta de medicação urgente.

Cobertura e disponibilidade no Grande Porto

Com adesão totalmente gratuita, a App da Farmácia garante entregas sem custos e no próprio dia em todo o Grande Porto. O serviço assenta na experiência das Farmácias Sá da Bandeira e Avenida, pioneiras na utilização desta plataforma e com larga experiência em entregas ao domicílio, o que assegura uma resposta rápida em localidades como:

Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos;

Maia, Gondomar e Rio Tinto;

Ermesinde e Valongo.

Além de medicamentos (sujeitos ou não a receita médica), o catálogo disponível inclui produtos de dermocosmética e beleza, suplementos alimentares, artigos para bebé, higiene, bem-estar e produtos de veterinária.

Como aceder

A App da Farmácia responde à necessidade de uma gestão de saúde mais ágil e integrada no dia a dia. Para começar a usufruir destas vantagens e simplificar a gestão da sua medicação ou da sua família, a aplicação pode ser descarregada através da App Store (iOS) ou do Google Play (Android).