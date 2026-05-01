Kristin: Seguradoras estão a pagar em média cinco milhões de euros por dia em indemnizações
Prejuízos das seguradoras já estão nos 1.200 milhões de euros e já pagaram 445 Milhões em indemnizações e adiantamentos. Companhias disponíveis para adiantar fundos por solicitação do cliente.
A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) apresentou esta sexta-feira um novo ponto de situação sobre a regularização dos sinistros decorrentes da Tempestade Kristin e do comboio de tempestades que afetou o país entre 27 de janeiro e 13 de fevereiro. Decorridos 90 dias, a APS mantém o acompanhamento contínuo junto das suas associadas para apurar os danos cobertos por contratos de seguro.
63% dos sinistros já estão resolvidos
De acordo com o inquérito promovido pela APS junto das suas associadas, os dados a 30 de abril indicam que:
- Neste momento, 63% dos quase 200 mil sinistros participados já estão encerrados ou em fase de adiantamento de indemnizações. Este valor atinge 65% no caso de processos relativos a particulares (maioritariamente habitações) e 56% nos processos relativos a empresas;
- Até 30 de abril as seguradoras regularizam 125 mil sinistros, correspondendo a uma média de 1.400 sinistros por dia e o valor das indemnizações já pagas ou objeto de adiantamentos é de 445 milhões de euros;
- Em média, as seguradoras pagaram ou adiantaram, cerca de 5 milhões de euros por dia em indemnizações, registando-se um aumento no ritmo destes pagamentos nas
últimas duas semanas;
- O custo apurado à data para o total de danos indemnizáveis atinge cerca de 1.200 milhões de euros.
Em comunicado, a associação representante do setor segurador reconhece que, “por detrás destes números, estão milhares de famílias e empresas que enfrentaram perdas significativas, interrupções na sua atividade e momentos de grande dificuldade e compreende a impaciência daqueles que ainda não viram a sua situação resolvida”.
Apesar desse empenho, diz a APS, “subsistem dificuldades relevantes no processo de regularização, muitas delas alheias às seguradoras. Entre os principais constrangimentos a associação aponta a escassez de mão de obra e materiais para reparações, atrasos na obtenção de orçamentos, necessidade de documentação vária, bem como a complexidade acrescida de alguns sinistros empresariais e situações de copropriedade.
Por último a APS reitera “que as seguradoras estão disponíveis para efetuar, a pedido dos clientes, adiantamentos por conta das indemnizações que, a final, forem devidas, não implicando a atribuição dessas verbas qualquer compromisso dos segurados quanto ao montante final da indemnização”, conclui.
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