Empresas

Lucro semestral da Apple cresce 17% para 72 mil milhões de dólares

  • Lusa
  • 10:52

Apple registou faturação semestral de 254,940 mil milhões, mais 16% homólogos, com os produtos como motor das receitas, mas também um grande crescimento nos serviços.

O conglomerado tecnológico Apple divulgou hoje um lucro de 71,675 mil milhões de dólares no primeiro semestre do seu exercício de 2026, um aumento homólogo de 17%, graças a vendas trimestrais assentes no novo iPhone 17.

A empresa, que publicou os resultados depois do fecho da bolsa nova-iorquina, divulgou uma faturação semestral de 254,940 mil milhões, mais 16% homólogos, com os produtos como motor das receitas, mas também um grande crescimento nos serviços.

No seu segundo trimestre, o primeiro deste ano civil, o lucro cresceu 19% homólogos, para 29,578 mil milhões, e a faturação 17%, para 111,184 mil milhões, com subidas de dois dígitos em todos os mercados geográficos.

O seu dirigente Tim Cook, que vai sair em setembro, destacou a “procura extraordinária da série do iPhone 17”, o lançamento de produtos como o iPad Air com o chip M4 e o computador portátil MacBook Neo, bem como um “recorde nos serviços”.

No trimestre, o iPhone representou metade da faturação (57 mil milhões), seguido pelos serviços como assinaturas e loja digital (31 mil milhões) e a gama de computadores Mac (8,4 mil milhões) e iPad, com 6,9 mil milhões.

Com estes números, a empresa anunciou um aumento dos dividendos em quatro por cento e um programa de compra de ações próprias, com cem mil milhões.

A Apple é a terceira maior capitalização bolsista mundial, no valor de 3,98 biliões (milhão de milhões) de dólares.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Lucro semestral da Apple cresce 17% para 72 mil milhões de dólares

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Vertente comercial de acordo UE-Mercosul entra em vigor

Lusa,

A partir desta sexta-feira, são suprimidas as tarifas aduaneiras sobre uma série de produtos comercializados entre os dois blocos, no âmbito da vertente comercial do acordo UE-Mercosul.