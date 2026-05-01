O Ártico é uma alternativa às rotas marítimas tradicionais do comércio?
Rotas marítimas do Ártico estão a atrair atenção porque encurtam distâncias, mas o interesse comercial nos próximos anos deverá permanecer muito limitado e concentra-se sobretudo nas matérias-primas.
Num contexto em que o conflito no Médio Oriente e o bloqueio do Estreito de Ormuz estão a perturbar o comércio mundial, evidenciando a vulnerabilidade dos principais corredores marítimos, o Ártico está a despertar um interesse crescente enquanto potencial rota alternativa.
Um estudo da seguradora francesa Coface demonstra que, nos próximos cinco anos, o potencial comercial das rotas do Ártico continuará a ser limitado, apesar das alterações nas condições de navegação provocadas pelas mudanças climáticas.
Embora não constituam uma alternativa credível para o transporte de contentores, estas rotas podem, ainda assim, oferecer benefícios significativos para determinados fluxos de matérias‑primas, incluindo de petróleo bruto e gás natural liquefeito (GNL), sobretudo para as exportações dos Estados Unidos e do norte da Europa com destino à Ásia.
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