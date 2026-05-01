Quase 20% dos trabalhadores em Portugal trabalham aos fins de semana. É mais do que a média da UE

O trabalho aos fins de semana é mais comum em Portugal do que na globalidade dos países da União Europeia. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, 19,5% das pessoas empregadas em Portugal geralmente trabalham aos sábados e domingos, o que fica acima da média comunitária de 18,5%. A realidade portuguesa está, ainda assim, longe dos países que ocupam o topo da tabela: na Grécia, mais três em dez trabalham recorrentemente aos fins de semana.

“Cerca de 18,5% das pessoas empregadas [na União Europeia] geralmente trabalharam aos fins de semana em 2025”, informa o gabinete de estatísticas, numa nota divulgada esta sexta-feira, data em que se assinala o Dia do Trabalhador.

Entre os vários Estados-membros, a Grécia destaca-se com a maior fatia de empregados a exercer funções aos sábados e domingos (31,5%), seguindo-se o Chipre (31,3%) e Malta (29,2%). Já as taxas mais baixas foram registadas na Lituânia (3,0%), na Polónia (4,2%) e na Hungria (6,2%).

E Portugal? Por cá, no último ano, 19,5% das pessoas empregadas trabalharam geralmente ao fim de semana, o que supera a média europeia, mas está longe dos extremas do ranking comunitário. Em comparação, na vizinha Espanha, a taxa foi de 23,9%.

O Eurostat realça, por outro lado, que o trabalho ao fim de semana é mais comum entre os que trabalham por conta própria do que entre os empregados. Se 18,5% dos empregadores europeus trabalharam aos sábados e domingos em 2025, 45,8% das pessoas que trabalham para si mesma mas têm empregados e 35,9% dos que não têm trabalhadores a seu cargo fizeram-no.

“Quanto ao trabalho ao fim de semana de quem é trabalhador por conta própria e tem empregados à sua responsabilidade, a Grécia registou a taxa mais elevada (75,0%), seguindo-se a Bélgica (65,9%) e França (61,0%), enquanto a Hungria (9,9%), a Eslováquia (15,0%) e a Polónia (15,1%) verificaram as taxas mais baixas”, detalha o gabinete de estatísticas.

Já quanto às diferenças entre setores, o Eurostat dá nota que o trabalho ao fim de semana é mais comum nos serviços e vendas (47,6% dos trabalhadores) e na agricultura e pesca (47,2%), como mostra o gráfico acima.