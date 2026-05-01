Internacional

Vertente comercial de acordo UE-Mercosul entra hoje em vigor

  • Lusa
  • 10:47

A partir desta sexta-feira, são suprimidas as tarifas aduaneiras sobre uma série de produtos comercializados entre os dois blocos, no âmbito da vertente comercial do acordo UE-Mercosul.

A vertente comercial do acordo de parceria entre a União Europeia (UE) e o Mercosul entra hoje em vigor, a título provisório, suprimindo as taxas alfandegárias entre vários produtos comercializados.

A partir de hoje – e depois de os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e a Comissão Europeia (que tutela a política comercial europeia) terem ratificado o texto, são suprimidas as tarifas aduaneiras sobre uma série de produtos comercializados entre os dois blocos.

O texto inclui cláusulas de salvaguarda para as importações pela UE de produtos agrícolas, depois de ter sido fortemente contestado pelo setor. Há ainda disposições sobre facilitação do investimento e o acesso a contratos públicos.

Esta etapa abrange apenas a vertente económica e caduca com a aprovação definitiva do acordo geral, que engloba compromissos de governança ambiental e cooperação política e dependerá da ratificação individual dos 27 Estados-membros.

As relações UE-Mercosul remontam a 1999, ano em que entrou em vigor o acordo-quadro inter-regional de cooperação e as negociações sobre um acordo de associação passaram por diferentes fases.

Em 06 de dezembro de 2024, a UE chegou a um acordo político com o Mercosul sobre um acordo de parceria abrangente composto por dois pilares: um sobre cooperação política e outro sobre comércio e investimento.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Vertente comercial de acordo UE-Mercosul entra hoje em vigor

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

“Precariedade instalou-se em demasiadas vidas”, diz Seguro

Isabel Patrício,

Num Primeiro de Maio que tem a reforma da lei laboral como pano de fundo, o Presidente da República alerta que a precariedade se instalou "em demasiadas vidas" e frisa que resignação não é resposta.

1