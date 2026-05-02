284 mil pessoas já atingiram limite máximo de autobaixas até ao fim de março

Cerca de 284 mil trabalhadores já tinham atingido o limite anual de autodeclarações de doença até ao final de março, segundo avança este sábado o Correio da Manhã. Em média, nos primeiros três meses do ano, foram passadas 1.790 autobaixas por dia.

Em vigor desde 1 de maio de 2026, as autodeclarações de doença permitem que, se estiver doente, basta contactar os serviços do SNS2024 (por telefone, online ou através da aplicação móvel) para declarar, sob compromisso de honra, a sua incapacidade temporária, vendo justificada a sua ausência ao trabalho por três dias. Este mecanismo pode ser ativado até duas vezes por ano e surgiu com vista a aliviar a pressão que os médicos estavam a sentir.

Ora, de acordo com o Correio da Manhã, só a 2 de janeiro, 5.921 trabalhadores garantiram não estar em condições de ir trabalhar, e até ao final do primeiro trimestre 284 mil já atingiram o tal limite de duas autodeclarações por ano. Segundo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), citado pelo jornal, “a autodeclaração de doença foi criada para simplificar o acesso à justificação de ausência por doença ligeira, reduzindo deslocações aos cuidados de saúde primários e libertando recursos do Serviço Nacional de Saúde”.