Dica ECO dos Fundos: O que é o NZEB+20

Já alguma vez ouviu falar do NZEB? E do NZEB +20? No fundo, é algo tão simples como padrões de exigência em termos de eficiência energética na construção. Garantir que os novos edifícios, sejam eles para habitação, comércio ou serviços, têm necessidades de energia quase nulas – Nearly Zero Energy Building (NZEB), que estão definidas por lei.

Mas quando as obras de construção ou reabilitação destes edifícios é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), as exigências sobem de nível e é preciso “garantir que cumprem o NZEB mais 20%”. “Ou seja, significa que os edifícios têm de ter uma eficiência acrescida de 20%“, explica Conceição Carvalho, coordenadora da área de resiliência da estrutura de missão Recuperar Portugal, na Dica do ECO dos Fundos, o podcast quinzenal do ECO que será publicado na próxima segunda-feira.

Mas as exigências do PRR não se ficam por aqui. Para comprovar a poupança energética é necessário um certificado. “Esta poupança é confirmada através de uma ferramenta que a estrutura de Missão Recuperar Portugal, juntamente com a ADENE e validada pela Comissão Europeia, elaborou. Através de um certificado energético antes da intervenção PRR e depois da intervenção PRR permite, projeto a projeto, medir esta poupança”, explica a responsável.

Mas, as regras a seguir nem sempre são iguais. Há casos de renovações em que a média da poupança gerada tem de ser 30%, alerta Conceição Carvalho, mas noutros nem sequer é preciso o certificado energético.

Veja as explicações.