ECO Quiz. Seguro para habitações e empresas vai ser obrigatório?

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A constituição de “um fundo de catástrofes naturais e sísmicas, com reforma do regime de cobertura de riscos e criação de seguro obrigatório para habitações, apoiado por mecanismo de solidariedade para garantir acesso universal” é uma das primeiras mediadas previstas no PTRR – Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência, que foi apresentado na terça-feira pelo Governo.

Ainda na semana que agora termina, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que vão deixar de fazer parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

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