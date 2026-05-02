ECO Quiz. Seguro para habitações e empresas vai ser obrigatório?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
- Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz
A constituição de “um fundo de catástrofes naturais e sísmicas, com reforma do regime de cobertura de riscos e criação de seguro obrigatório para habitações, apoiado por mecanismo de solidariedade para garantir acesso universal” é uma das primeiras mediadas previstas no PTRR – Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência, que foi apresentado na terça-feira pelo Governo.
Ainda na semana que agora termina, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que vão deixar de fazer parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
ECO Quiz. Seguro para habitações e empresas vai ser obrigatório?
{{ noCommentsLabel }}