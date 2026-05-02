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ECO Quiz. Seguro para habitações e empresas vai ser obrigatório?

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  • 11:30

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

A constituição de “um fundo de catástrofes naturais e sísmicas, com reforma do regime de cobertura de riscos e criação de seguro obrigatório para habitações, apoiado por mecanismo de solidariedade para garantir acesso universal” é uma das primeiras mediadas previstas no PTRR – Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência, que foi apresentado na terça-feira pelo Governo.

Ainda na semana que agora termina, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que vão deixar de fazer parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.

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