Grupo Casais procura jovens estudantes para estágios de verão

O Grupo Casais tem abertas, neste momento, candidaturas para a edição deste ano do seu programa de estágios de verão. As oportunidades destinam-se aos jovens que sejam estudantes do ensino superior ou que estejam a frequentar cursos profissionais ou CTeSP.

“Integrada na estratégia global de atração e desenvolvimento de talento da empresa, esta iniciativa assume-se como uma verdadeira porta de entrada para o mercado de trabalho, permitindo aos jovens estudantes adquirir experiência prática de relevo, participar atrativamente em projetos reais e integrar equipas multidisciplinares”, sublinha a empresa do setor da construção.

Neste âmbito, há oportunidades em várias áreas, como engenharia, arquitetura, recursos humanos, marketing, informática, economia e finanças, logística, direito e, ainda, prevenção e segurança. As candidaturas estão abertas até 17 de maio e são feitas online.

“Com uma duração variável entre quatro a 12 semanas, os estágios decorrerão durante os meses de julho a setembro. A iniciativa oferece também grande flexibilidade, permitindo ajustes mediante a disponibilidade de cada participante”, explica o Grupo Casais, que adianta que há vagas na zona Norte (Braga, Porto e Aveiro), na Grande Lisboa e no Algarve.

António Carlos Rodrigues, CEO do Grupo Casais, afirma que “esta iniciativa reflete o compromisso contínuo do grupo com o desenvolvimento das novas gerações e com a criação de valor para o setor“.

“Acreditamos que investir no talento jovem é investir no futuro da construção. O programa de estágios de verão é uma oportunidade para os estudantes contactarem com a realidade do mercado e, ao mesmo tempo, para nós identificarmos e desenvolvermos os profissionais que poderão vir a integrar o Grupo Casais“, salienta o responsável.