Irão. Trump admite avanços nas negociações mas mantém ceticismo sobre acordo final

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irão tem feito “avanços” nas negociações com Washington, mas manifestou ceticismo quanto à capacidade de Teerão em cumprir as exigências norte-americanas.

“Fizeram avanços, mas não tenho a certeza de que alguma vez alcancem a meta”, declarou aos jornalistas o chefe de Estado norte-americano, nos jardins da Casa Branca, antes de partir para a Florida.

Donald Trump admitiu ter recebido uma nova proposta iraniana por via telefónica, mas escusou-se a revelar detalhes, sublinhando apenas que o Irão continua a pedir condições “inaceitáveis” para os Estados Unidos.

“Existem opções. Queremos ir lá e simplesmente arrasá-los por completo para acabar com eles para sempre ou queremos tentar chegar a um acordo? Essas são as opções”, concluiu.

O Irão apresentou, na quinta-feira, uma nova proposta para retomar as negociações com os Estados Unidos, atualmente num impasse, com o objetivo de pôr fim à guerra.

Israel e Estados Unidos lançaram, em 28 de fevereiro, um ataque conjunto ao Irão, que destruiu grande parte da capacidade militar e da indústria de fabrico de mísseis e ‘drones’ de Teerão.

Irão: MNE discute possível cessar-fogo “completo” com homólogo russo

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, conversou hoje por telefone com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, sobre os esforços para a “cessação completa” das hostilidades entre o Irão, os Estados Unidos e Israel. Araghchi discutiu com Lavrov os acontecimentos ocorridos desde a sua visita à Rússia, em 27 de abril.

Segundo um comunicado da Presidência russa (Kremlin), Araghchi e Lavrov tiveram “uma troca de opiniões detalhada sobre as perspetivas de uma cessação completa das hostilidades e a estabilização da situação militar e política no Médio Oriente”.

As conversações abordaram também outras questões cruciais, como o bloqueio do estreito de Ormuz (a parte interior pelo Irão, o perímetro pelos Estados Unidos) e possíveis soluções para o programa nuclear iraniano, que Washington procura desmantelar através da sua ofensiva.

“Ambos os lados reafirmaram a sua disponibilidade para envidar todos os esforços para facilitar um processo político e diplomático que conduza a acordos duradouros e estabeleça uma paz a longo prazo na região“, conclui-se no comunicado.

(Notícia atualizada às 15h56)