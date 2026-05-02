PCP vai propor aumento de 50 euros das pensões a partir de julho

O grupo parlamentar do PCP vai propor um aumento das pensões de 50 euros, com efeitos a partir de 1 de julho. O Governo tem recusado subidas extraordinárias permanentes das pensões, preferindo atribuir suplementes one-off, que evitam um agravamento da despesa permanente da Segurança Social.

“O Grupo Parlamentar do PCP apresentará uma proposta de aumento geral do valor das pensões de reforma em 50 euros, a partir de 1 de julho. Uma proposta que abrange todos os pensionistas e que, ao contrário dos suplementos extraordinários que os Governos têm decidido, consolida no montante global de cada pensão e no cálculo da sua evolução futura“, anunciam os comunistas este sábado, numa nota enviada às redações.

Por lei, as pensões são atualizadas anualmente em função de dois indicadores: o desempenho da economia e a evolução dos preços. Ainda assim, em vários dos anos dos Governos de António Costa, foram aplicados aumentos extraordinários às reformas mais baixas.

Também o Governo de Luís Montenegro tem assumido o reforço dos rendimentos dos pensionistas como uma das bandeiras, mas tem preferido um outro caminho: em vez dos tais aumentos extraordinários permanentes, tem atribuído suplementos pagos uma única vez, até 200 euros.

Assim, o Orçamento do Estado para 2026 prevê que, em função da evolução da execução orçamental e das respetivas tendências de receita e despesa, o Governo poderá proceder ao pagamento de um suplemento extraordinário das pensões.

A confirmar-se, será o terceiro ano consecutivo em que o Governo concede um bónus deste género, sendo que o primeiro-ministro realçou ainda esta semana que “é cedo” para perceber se haverá ou não condições para repetir este suplemento este ano.

“Nós também queremos lá chegar, mas é cedo. Vamos primeiro colocar o país no trilho certo, a crescer com mais robustez e a ganhar, do ponto de vista económico, o fogo para poder tomar uma decisão desse calibre“, disse.