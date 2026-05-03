FC Porto conquista 31.º título de campeão nacional de futebol

  • Lusa
  • 0:01

O FC Porto sagrou-se campeão nacional de futebol pela 31.ª vez na sua história, após vitória frente ao Alverca, por 1-0.

O FC Porto, orientado pelo italiano Francesco Farioli, chegou assim aos 85 pontos, mais 9 que Benfica, segundo classificado, e doze que Sporting, terceiro na tabela com menos um jogo, quando faltam duas jornadas para o final.

No Estádio do Dragão, a equipa da casa, que só precisava de empatar para assegurar o título, adiantou-se no marcador aos 41 minutos com o golo de Bednarek a fazer o resultado que se manteria inalterado até ao final.

Na contabilidade geral, a liderança continua com o Benfica, campeão nacional em 38 ocasiões, seguido por FC Porto, agora com 31 títulos nacionais, e Sporting, com 21.

