Trump admite retirar mais tropas dos EUA da Alemanha
Trump admite retirar mais tropas dos EUA da Alemanha do que o previsto, agravando tensões com aliados europeus e levantando dúvidas sobre o compromisso militar norte-americano na Europa.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que a retirada de militares norte-americanos da Alemanha será superior aos 5.000 anunciados pelo Pentágono, segundo o Politico, sinalizando um agravamento da tensão com aliados europeus e um possível reposicionamento estratégico no continente.
De acordo com o Politico, Trump afirmou que os cortes serão “muito maiores” do que o inicialmente previsto, apesar de o plano oficial apontar para a saída de 5.000 tropas ao longo do próximo ano, mantendo ainda cerca de 33.000 militares no país. A decisão surge após uma revisão da presença militar dos EUA e está a gerar críticas no Congresso, com líderes republicanos a alertarem para riscos estratégicos e para a necessidade de um processo mais ponderado.
O movimento é interpretado como pressão adicional sobre os aliados europeus para aumentarem o investimento em defesa, num contexto de divergências políticas sobre o conflito com o Irão. A NATO indicou estar a avaliar o impacto da decisão, enquanto responsáveis europeus sublinham que a redução reforça a urgência de maior autonomia militar na Europa.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Trump admite retirar mais tropas dos EUA da Alemanha
{{ noCommentsLabel }}