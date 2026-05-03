Trump admite retirar mais tropas dos EUA da Alemanha

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que a retirada de militares norte-americanos da Alemanha será superior aos 5.000 anunciados pelo Pentágono, segundo o Politico, sinalizando um agravamento da tensão com aliados europeus e um possível reposicionamento estratégico no continente.

De acordo com o Politico, Trump afirmou que os cortes serão “muito maiores” do que o inicialmente previsto, apesar de o plano oficial apontar para a saída de 5.000 tropas ao longo do próximo ano, mantendo ainda cerca de 33.000 militares no país. A decisão surge após uma revisão da presença militar dos EUA e está a gerar críticas no Congresso, com líderes republicanos a alertarem para riscos estratégicos e para a necessidade de um processo mais ponderado.

O movimento é interpretado como pressão adicional sobre os aliados europeus para aumentarem o investimento em defesa, num contexto de divergências políticas sobre o conflito com o Irão. A NATO indicou estar a avaliar o impacto da decisão, enquanto responsáveis europeus sublinham que a redução reforça a urgência de maior autonomia militar na Europa.