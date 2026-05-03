Trump assume que Marinha dos EUA age “como piratas” no Estreito de Ormuz

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse este sábado que a Marinha norte-americana está a agir “como piratas” nas abordagens a navios no Estreito de Ormuz, no âmbito do bloqueio naval imposto ao Irão.

“Aterramos em cima e tomamos o navio. Levamos a carga e o petróleo. É um negócio muito lucrativo (…). Somos como piratas. Somos tal e qual piratas, mas não estamos a brincar“, afirmou Trump durante um evento na Flórida.

Em resposta, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baqaei, salientou que “o Presidente dos Estados Unidos descreveu abertamente a apreensão ilegal de navios iranianos como ‘pirataria'”.

“Ele vangloria-se descaradamente de que ‘agimos como piratas’. Não se trata de um lapso verbal. É um reconhecimento direto e condenatório da natureza criminosa das suas ações contra a navegação marítima internacional“, assinalou Baqaei nas redes sociais.

Instou, por isso, a comunidade internacional, os membros das Nações Unidas e o secretário-geral da ONU, António Guterres, a “rejeitarem firmemente qualquer normalização de tais violações flagrantes do direito internacional”.

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA (CENTCOM) informou hoje que já desviou um total de 48 navios desde o início do bloqueio imposto em 13 de abril para impedir a passagem de embarcações iranianas pelo estreito de Ormuz, em resposta às restrições impostas, por sua vez, por Teerão ao tráfego nesta via marítima estratégica.