5 coisas que vão marcar o dia

O primeiro trimestre vai estar em foco no arranque desta semana, com a divulgação de dados sobre dívida pública e dos resultados do banco BPI. A assembleia geral anual de acionistas da Altri marca também a atualidade nesta segunda-feira.

De quando é a dívida pública em março e no primeiro trimestre?

Depois de a dívida pública ter atingido 282,7 mil milhões de euros em fevereiro, o Banco de Portugal revela o balanço deste primeiro trimestre do ano. Os números vão revelar se também em março a dívida aumentou pelo terceiro mês consecutivo. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República, num relatório trimestral de análise da dívida pública portuguesa, já alertou que Portugal está a acumular níveis elevados de dívida que terá de devolver aos credores até ao fim da próxima década.

BPI revela resultados do primeiro trimestre

Depois da queda da margem ter levado o lucro do BPI a cair 15% em 2025, sabe-se esta segunda-feira o cenário do primeiro trimestre de 2025. O retrato do setor até ao momento mostra crescimento de lucros no Novobanco, Santander e uma descida no galego Abanca.

Assembleia geral anual de acionistas da Altri

A Altri prepara-se para votar os novos órgãos sociais da papeleira para o triénio 2026-2028. Há mudanças em cinco administradores, incluindo o lugar de chairman, onde Alberto Castro será substituído por João Bento, que está de saída da liderança dos CTT. Serão ainda discutidas as contas relativas a 2025, ano em que o resultado líquido caiu 80,1%, mas manteve-se em valores positivos de 21,4 milhões de euros. Será também dia da Corticeira Amorim votar, em assembleia geral, a distribuição de 46,6 milhões de euros em dividendos, antes de se saberem os resultados do primeiro trimestre na terça-feira.

Eurogrupo reúne-se para debater consolidação bancária transfronteiriça

O Eurogrupo vai debater esta segunda-feira a consolidação bancária transfronteiriça, incluindo as barreiras existentes e a dimensão dos bancos da UE em comparação com os concorrentes internacionais. O impacto económico da crise no Médio Oriente, o acesso ao financiamento para as empresas europeias e as finanças digitais serão temas também em cima da mesa.

INE revela produção industrial e volume de negócios no comércio

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela esta segunda-feira dados sobre os Índices de Produção Industrial em março deste ano. Ficar-se-á também a saber qual o Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio durante o mesmo mês.