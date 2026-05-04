83% dos espanhóis dizem que o espaço das casas de banho influencia o seu bem-estar

O espaço da casa de banho é uma das divisões mais vívidas da casa e também uma das mais íntimas e pessoais, onde as rotinas diárias começam e terminam. Nos últimos anos, o seu papel evoluiu para se tornar o centro de bem-estar dentro do lar. Neste contexto, a Roca lançou um novo estudo de tendências para descobrir as preferências dos espanhóis e como o design desta área impacta diretamente o seu bem-estar físico e emocional.

O inquérito realizado através da empresa de análise de mercado Ipsos recolheu uma amostra de 1.000 pessoas, incluindo homens e mulheres entre os 18 e os 65 anos, espalhadas por todo o território nacional. Do total, 65% são proprietários de uma casa. O estudo indica que 83% dos espanhóis afirmam que o espaço da casa de banho tem uma influência direta no seu bem-estar diário. Quanto aos elementos que mais contribuem para projetar essa sensação de bem-estar, 65% dos inquiridos destacam o design, a ordem dos diferentes elementos e o espaço disponível. Juntos, estes fatores são os mais relevantes para transformar este local num verdadeiro templo de autocuidado.

74% dos inquiridos dizem ter adquirido um elemento para o espaço da casa de banho no último ano e mais de metade (52%) pretende renová-lo no próximo ano. Momentos da vida, como a mudança de casa, o início da vida como casal ou a expansão da família, são os principais gatilhos.

Em termos de design, 60% dos espanhóis querem que este espaço transmita calma e relaxamento. Não é surpreendente que um terço dos espanhóis tenha escolhido o estilo minimalista como favorito, pois está diretamente associado a estas sensações devido ao seu foco na ordem e clareza. Roca indica que coleções como Ona ou Meridian de Roca respondem a esta tendência graças ao seu design mediterrânico e intemporal.

Por outro lado, o estudo reflete outra tendência ascendente: a personalização. 70% dos espanhóis consideram essencial ao planear esta área da casa, procurando opções que se adaptem às suas necessidades e estilo de vida com um estilo único. Cores e formas com um design marcado, como a coleção Nu tap, que tem acabamentos diferenciais como verde menta, amarelo mel ou azul cobalto e pegas em diferentes formatos como Dome ou Stripes, ou o mobiliário modular Verso que permite configurar esta peça com tamanhos e formatos únicos, Eles são “ideais” para este público, aponta a empresa.

Quando questionados sobre o que melhorariam na casa de banho para se sentirem melhor, 47% optaram por ganhar espaço; isto pode ser conseguido, por exemplo, integrando um In-Wash® com o qual as funções de sanita e bidé são combinadas ou substituindo a banheira pela bandeja do duche. De facto, quando se enfrenta uma renovação, mais de um terço coloca a mudança da bandeja do duche como a ação mais relevante, seguida do mobiliário, espelhos e ecrã, elementos que combinam impacto visual com uma melhoria prática do uso diário.

Para além do espaço, 22% dos inquiridos optaram por aperfeiçoar o design, 16% por otimizar a iluminação e 11% por incorporar tecnologia. Esta busca por melhoria revela uma conceção mais ampla de conforto, em que funcionalidade, eficiência e experiência andam de mãos dadas.

Para além da higiene pessoal, Roca analisou que outras ações ocorrem no espaço da casa de banho. Como principal atividade, 87% das mulheres inquiridas disseram que passam grande parte do tempo a cuidar do rosto e do cabelo. 71% disseram que passam tempo a ler e relaxar, 63% em maquilhagem, 34% em meditação e respiração. Estes dados mostram que a casa de banho é muito mais do que um espaço funcional; É um lugar onde paramos para cuidar do corpo e da mente.

Os hábitos mudam quando se trata dos homens. Barbear-se torna-se a principal atividade dos homens, 89% dos inquiridos consideram-na o seu principal ritual. Em menor grau, o cuidado do rosto e cabelo (67%), leitura e relaxamento (53%), meditação e respiração (22%) destacam-se.

Neste processo de transformação, a sustentabilidade tornou-se um critério cada vez mais decisivo. Longe de ser visto como um complemento, faz parte da base deste espaço: 50% dos espanhóis dizem tomar banho em vez de tomar banho para reduzir o consumo de água; 42% utilizam sistemas de descarga dupla; 24% têm redutores de caudal instalados e 23% optam por torneiras termostáticas.

87% estariam dispostos a pagar mais por soluções que contribuam para a poupança de água, confirmando que a consciência ambiental já influencia diretamente as decisões de compra. A Roca responde a todas estas necessidades através de tecnologias como o sistema de arranque a frio com abertura de frente fria para torneiras – que evita a ativação desnecessária da caldeira e poupa até 45% mais energia do que os sistemas tradicionais, reduzindo as emissões de CO2 – e arejadores que misturam água com ar, permitindo reduzir o fluxo até 50% sem alterar a sensação de conforto.

Juntamente com a sustentabilidade, a tecnologia surge como aliada do design contemporâneo das casas de banho. Neste contexto, Roca aponta que a tendência Soft Tech está a ganhar força, uma abordagem comprometida com uma tecnologia mais humana, intuitiva e discreta, capaz de se integrar na rotina diária quase sem ser notada. Trata-se de incorporar funções avançadas de forma lógica, simples e ao serviço do bem-estar. Neste sentido, sete em cada dez espanhóis dizem estar dispostos a investir mais em soluções inteligentes que melhorem o conforto e a higiene. Entre as opções mais valorizadas estão espelhos com luz anti-nevoeiro (53%), como o da mais recente coleção da Roca, Mirai, duches inteligentes – entre os quais destaca-se o Duche Inteligente da Roca – (40%) ou duches termostáticos (39%) como o Even-T e sanitas inteligentes (37%), como se encontra na gama de Sanitas Inteligentes In-Wash da Roca.

COMPRA

Para além de revelar como os espanhóis imaginam o seu espaço ideal para a casa de banho, o estudo aborda também como as decisões são tomadas quando o projeto passa do desejo para a ação. Hoje, o bem-estar é desenhado, escolhido, comparado e construído através de um processo de compra cada vez mais consciente.

Nesta jornada, a figura do designer de interiores continua a desempenhar um papel fundamental. 28% dos inquiridos confiam nestes profissionais para adquirir soluções para o espaço da casa de banho, o que demonstra que, quando se trata de transformar uma divisão tão importante, os critérios especializados continuam a ser decisivos.

Os espanhóis continuam claramente comprometidos com o aconselhamento profissional quando procuram equilibrar estética, funcionalidade e orçamento, mas também encontram inspiração e informação nas redes sociais e plataformas digitais antes de tomarem uma decisão final.

São seguidos de perto pelas grandes plataformas DIY (26%) e lojas especializadas (23%), enquanto os sites e mercados continuam a ser opções minoritárias, apesar de começarem a gerar maior interesse entre os mais jovens, entre os 18 e os 34 anos.

Quanto aos motores de compra, o estudo confirma que a decisão é guiada, acima de tudo, por critérios racionais. A relação qualidade-preço é apresentada como principal atributo, especialmente quanto mais velho for o comprador (70% das pessoas entre 56 e 65 anos destacaram-no, comparado com 60% das pessoas entre os 18 e os 34 anos). O mesmo acontece com a durabilidade, o segundo motor mais notável, seguido do design e da estética, refletindo assim a procura de soluções que perdurem ao longo do tempo sem sacrificar o estilo.

Através de soluções que combinam “sustentabilidade, design e tecnologia de ponta”, a Roca continua a investigar e desenvolver propostas que respondam às necessidades de um consumidor cada vez mais consciente e exigente. Assim, a marca continua a promover a evolução do espaço da casa de banho para um verdadeiro refúgio pessoal, onde a higiene, o conforto e o bem-estar fazem parte da sua experiência diária.