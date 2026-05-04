A lição do lápis e o futuro do Algarve: especializar para prosperar

No final dos anos 50 o escritor Leonard Read publicou um pequeno ensaio intitulado “Eu, o lápis”, uma pequena história que contém uma lição profunda. O enredo é bastante simples: é uma história de um lápis, contada na primeira pessoa, que nos explica o processo do seu fabrico desde as matérias-primas até ao produto final. Ficamos a saber que há seis componentes para fazer um lápis: madeira de cedro, grafite, verniz, borracha, metal e uma marca impressa. O lápis diz-nos que a sua madeira vem de uma floresta nos Estados Unidos sendo transportada por barcos, comboios e camiões; que a grafite é extraída em minas no Sri Lanka e que tem de viajar meio mundo, passando por vários processos industriais até estar pronta para fazer a ponta do lápis; o verniz é feito de óleo de rícino, refinado em fábricas próprias para o efeito. Isto sem falar da borracha, à base de óleos vegetais, que são misturados com enxofre; o metal que envolve a borracha é feito com uma liga de zinco e cobre que são extraídos em minas de vários países; e finalmente a marca do lápis que é uma película feita pela aplicação de calor a carbono negro misturado com mais resinas. Ficamos surpreendidos como é complexo, e quão extensa é a cadeia de valor de algo tão simples como um lápis.

E é então que o lápis, com um misto de orgulho e arrogância, nos indica a sua grande lição: Não há ninguém no mundo que saiba fazer um lápis. Sabendo que há mais de mil milhões de lápis vendidos todos os anos e sendo o lápis um objeto tão simples, é algo surpreendente. Mesmo uma fábrica de lápis artesanal nunca conseguiria fazer todos estes processos sozinha, tendo de importar matérias-primas e produtos já feitos de outras empresas. E isto é apenas para um objeto aparentemente tão simples como um lápis. O que dizer então de produtos modernos como um telemóvel, uma televisão, um computador ou um automóvel? O número de componentes e a tecnologia é tão avançada que decerto que não há ninguém no mundo que o conseguisse fazer sozinho.

Esta pequena história leva-nos a concluir que a nossa sociedade está bastante dependente de todas as outras pessoas, mesmo para o mais pequeno dos artefactos do dia a dia. E que o comércio internacional é essencial para garantir o nosso conforto e mesmo a nossa subsistência, como ficou claro durante a pandemia em 2020.

No contexto do Algarve, esta lição ganha uma relevância especial. Tal como ninguém sabe fazer um lápis sozinho, também nenhuma região prospera isoladamente. O sucesso económico constrói-se sobre a interdependência, a especialização e a capacidade de colaborar com o mundo, aproveitando aquilo que se faz melhor e trocando o resto. Durante décadas, o Algarve especializou-se no turismo e fê-lo com enorme sucesso. O clima, a hospitalidade e a qualidade de vida transformaram a região num símbolo de bem-estar e num destino de excelência. Mas, chegou o momento de aprofundar essa especialização e de a transformar num motor mais diversificado e sustentável.

A vantagem comparativa do Algarve não se esgota no turismo: estende-se também à qualidade de vida na região (o Lifestyle tão procurado há várias décadas por estrangeiros), à proximidade e conhecimento do mar, ou à aposta em setores emergentes como a tecnologia ou a saúde. Estas dimensões são naturais extensões da identidade regional e das competências que aqui podem florescer. O Mar, enquanto fonte de conhecimento, biotecnologia e economia azul. A Saúde, como eixo de bem-estar, longevidade e medicina preventiva, associada a um ambiente de qualidade. E a Tecnologia, como força integradora e potenciadora de todos os setores, tornando-os mais eficientes, globais e competitivos.

A verdadeira vocação do Algarve está em unir estes mundos, transformando o ‘Lifestyle’ num ativo económico e de atração de talento, ciência e investimento para setores de futuro. O turismo continuará a ser o pilar central, mas será o turismo inteligente, conectado e baseado em conhecimento que criará valor duradouro. É através desta especialização assente em mar, saúde e tecnologia que o Algarve poderá dar o salto qualitativo que tantos desejam: de destino turístico admirado a região europeia de inovação e bem-viver, onde a qualidade de vida e economia do conhecimento caminham lado a lado.

Este artigo expressa apenas a opinião do seu autor, não representando a posição das entidades com as quais colabora.

Joaquim Nascimento é CEO da Kapisci, Professor Auxiliar Convidado na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve e Presidente da associação Algarve Evolution. Licenciado em Economia no ISEG e MBA na Manchester Metropolitan University.